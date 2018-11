Rennes s'offre une "finale" à domicile

Le Stade Rennais s'est offert une finale avant l'heure. Quasiment hors-course avant le coup d'envoi de la 5e journée de la phase de groupes de Ligue Europa, les Rouge et Noir se sont imposés à Jablonec (0-1) grâce à un but de Clément Grenier, et ont remporté leur première victoire à l'extérieur cette saison en C3. Surtout, les hommes de Sabri Lamouchi se sont donnés l'occasion de disputer un match décisif au Roazhon Park, après la défaite d'Astana face au Dynamo Kiev, un peu plus tôt (0-1). Il faudra s'imposer face aux Kazakhs, à domicile, pour voir la suite de la compétition.

