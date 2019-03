"Si on nous avait dit ça en août…" : "Le petit club avec une petite histoire" a fait son chemin

La déception était sur tous les visages. Chaque joueur passé devant les journalistes pour rejoindre le car du Stade Rennais avait la mine sombre. Les Bretons étaient agacés de leur prestation du soir, très loin de leurs espoirs. Ce 3-0 cinglant a fait mal. Forcément. Surtout qu'il y a une pointe d'amertume contre l'arbitrage après cette élimination. "Il y a très clairement hors-jeu. Arsenal est nettement au-dessus. Mais on aurait voulu que cela se passe autrement sur le deuxième but", résume Julien Stephan, l'entraîneur rennais. "En venant ici en tant que petit club avec une petite histoire au niveau européen, on savait que l'arbitrage n'allait pas nous être favorable. Mais ce n'est pas pour ça qu'on s'est fait éliminer", ajoute Olivier Letang, son président.

L'idée n'est de toute manière pas de ruminer. Ce parcours européen, Rennes veut en conserver que les éléments constructifs. Il faut en effet remettre tout cela dans le bon contexte. Bien sûr, le club breton avait fait en sorte avec son succès au Roazhon Park contre Arsenal (3-1) de se donner le droit de rêver aux quarts de finale avant ce match retour. Mais il ne faut pas oublier que toute cette aventure vient de loin. De très loin même. Le Stade Rennais avait plus l'habitude de conclure ses phases de poules de Ligue Europa avec un zéro pointé. Cette fois, les Rouge et Noir ont décollé. Enfin. Et ils ont mis la manière. "Il faut féliciter les joueurs pour leurs parcours remarqué et remarquable", applaudit Stéphan.

Vidéo - Stéphan : "Le tacle de Lacazette est plus que limite" 01:20

" Vivre des rencontres comme celles-ci fait grandir le club et les joueurs "

Après cette sortie de route brutale à l'Emirates, l'idée est bien là. De ne pas s'arrêter avec ce goût amer dans la bouche. Qu'importe cette sévère défaite et cette histoire d'arbitrage frustrant. "On a donné le maximum. On ne doit pas avoir de regrets", annonce Clément Grenier. Le Stade Rennais n'est en plus pas tombé contre la première équipe venue. Avec Arsenal, c'est un sérieux client de cette Ligue Europa qui a mis un terme à l'aventure rouge et noir. Ce jeudi soir, les Gunners ont finalement juste fait respecter la logique d'un club habitué aux joutes européennes et qui possède un budget nettement supérieur. "Sur le match de ce soir, Arsenal nous a été supérieur. En fait, je préfère me concentrer sur ce qui nous faisons. Et je constate qu'on a manqué d'expérience. Mais on sort la tête haute", confirme Létang.

La tête haute et avec un vécu supplémentaire pour franchir de nouvelles étapes. "C'est le niveau au-dessus. Dans l'intensité, c'est encore supérieur. Cela permettra à tout le monde de grandir", annonce Stéphan. "Vivre des rencontres comme celles-ci fait grandir le club et les joueurs", complète Létang. Ce parcours valide en fait le travail effectué depuis 15 mois et l'arrivée de Létang à Rennes. Et permet de voir l'avenir avec ambition. Car il ne faut pas oublier d'où viennent les Rennais en Europe. "C'est beau d'avoir amené le club et une ville jusqu'ici. Si on nous avait dit ça au mois d'aout, on aurait signé tout de suite", conclut Grenier. Tous les supporters rennais, qui ont profité pleinement de cette aventure sur le Vieux Continent, aussi. Et le principal est bien là.