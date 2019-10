Arsenal s'est fait plaisir contre le Standard Liège (4-0) et Séville a assuré face à l'Apoel Nicosie (1-0), jeudi pour la 2e journée de Ligue Europa. A Londres, les Gunners n'ont fait qu'une bouchée du club belge alors qu'en Andalousie, Séville a pris le dessus sans briller contre la formation chypriote. A l'image de ces deux favoris, en tête de leurs groupes F et A, seules trois autres équipes ont réussi à enchaîner deux victoires d'affilée : Getafe (2-1 à Krasnodar), le PSV Eindhoven (4-1 à Rosenborg) et Ludogorets (3-0 à Ferencvaros).

Le succès des Gunners pourrait donner envie à l'entraîneur Unai Emery de titulariser plus souvent son jeune attaquant Martinelli, qui a inscrit un doublé lors de ses deux titularisations cette saison. Le Brésilien de 18 ans avait marqué deux fois en Coupe d'Angleterre contre Nottingham et a récidivé jeudi, en trois minutes (13e, 16e).

Le FC Séville a assuré l'essentiel contre l'Apoel Nicosie (1-0) grâce à un but de Javier "Chicharito" Hernandez. L'autre rencontre du groupe A, au Luxembourg entre Dudelange et le club d'Azerbaïdjan de Qarabag (1-4), a été interrompue plusieurs minutes par l'arbitre après le survol du terrain par un drone portant un drapeau du Haut-Karabagh, région séparatiste rattachée à l'Azerbaïdjan, mais à majorité arménienne.

Les résultats des matches de jeudi soir :

Dudelange (LUX) 1-4 Qarabag (AZE)

Séville (ESP) 1-0 APOEL Nicosie (CYP)

Lugano (SUI) 0-0 Dynamo Kiev (UKR)

Malmö (SWE) 1-1 Copenhague (DEN)

Trabzonspor (TUR) 2-2 Bâle (SUI)

Krasnodar (RUS) 1-2 Getafe (ESP)

Rosenborg (NOR) 1-4 PSV Eindhoven (NED)

Sporting Portugal (POR) 2-1 Linz (AUT)

Lazio Rome (ITA) 2-1 Rennes (FRA)

Celtic (SCO) 2-0 CFR Cluj (ROU)