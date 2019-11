Aucune victoire européenne cette semaine : quelles conséquences pour l'indice UEFA ?

Paris, Lyon, Lille, Saint-Étienne, Rennes. Cinq clubs français étaient engagés en Ligue des champions et Ligue Europa cette semaine. Aucun n’a gagné. Le PSG et les Verts sont parvenus à tenir le nul respectivement contre le Real Madrid (C1, 2-2) et La Gantoise (C3, 0-0). Les trois autres ont sombré. C’est au football français que ça fait mal, mais surtout à son indice UEFA.

Mis à part le club de la capitale, et peut-être Lyon, aucun autre club français ne verra les phases finale de la compétition européenne dans laquelle il est engagé. Pendant ce temps, les clubs anglais, espagnols, ou encore allemands continuent de régner sur les compétitions. Ce sont d’ailleurs eux qui tiennent les trois premières places du classement de l’indice UEFA. L’Angleterre est première, l’Espagne deuxième et l’Allemagne troisième. Sur la saison 2019-20, la France ne pointe qu’à une triste neuvième place derrière la Belgique, l’Italie, et même l’Ecosse (classement arrêté le 29 novembre 2019).

La saison dernière, la France était sixième. Et encore une fois, c’est le PSG qui permet à la France de garder la tête hors de l’eau, puisque le club de la capitale est troisième au classement des clubs derrière le Bayern Munich et la Juventus (saison 2019-20). Le deuxième club français, l’Olympique lyonnais pointe à la vingtième place. Le LOSC et l’AS Saint-Etienne pointent respectivement aux 62e et 65e places.

Benzema Mbappé PSG Real MadridGetty Images

Heureusement, les résultats des clubs français ne devraient pas impacter directement le classement de la France. Avec 53582 points, la France a plus de 6000 points d’avance sur le sixième, le Portugal (47249). Mais elle reste très loin derrière l’Italie, qui a près de 10000 points d’avance. La troisième place du championnat directement qualificative pour la C1, c’est pas pour tout de suite.

Le classement des pays sur la saison 2019-20 :

1. Angleterre (10142 points)

2. Espagne (10071 points)

3. Allemagne (9285 points)

4. Pays-Bas (8600 points)

5. Ecosse (8250 points)

9. France (6000 points)

Le classement des pays sur les cinq dernières années :