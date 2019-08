Large vainqueur 3-0 en Italie, le Torino a encore corrigé Debrecen au retour en Hongrie (4-1). Les Allemands de Francfort, demi-finalistes de la dernière C3, ont éliminé les Estoniens de Flora, battus 2-1 comme à l'aller.

En route pour le tour suivant également, l'Espanyol Barcelone, qui a inscrit 7 buts au total face aux Islandais de Stjarnan (4-0, 3-1). Parmi les autres équipes qualifiées, les Belges de La Gantoise, les Suédois de Malmö, les Anglais de Wolverhampton, les Ecossais des Rangers et les Portugais de Vitoria Guimaraes.

La soirée a par ailleurs été marquée par le remplacement de l'arbitre, blessé par un pétard, lors du match entre les Roumains de Universitatea Craiova et les Hongrois de Budapest Honved. La rencontre a été interrompue pendant 30 minutes avant de reprendre et s'achever par la qualification de Craiova aux tirs au but.

Résultats du 2e tour préliminaire :

Mardi: Aller Retour

(+) Suduva Mariampolé (LTU) - Tre Penne (SMR) 5-0 5-0

Lincoln FC (GIB) - (+) FC Ararat-Armenia (ARM) 0-2 1-2

(+) Dudelange (LUX) - Skendija 79 (MKD) 2-1 1-1

Feronikeli (KOS) - (+) Slovan Bratislava (SVK) 1-2 0-2

Mercredi

Cukaricki (SRB) - (+) Molde (NOR) 0-0 1-3

Jeudi

Ordabasy (KAZ) - (+) Mlada Boleslav (CZE) 1 - 1 2 - 3

(+) Astana (KAZ) - FC Santa Coloma (AND) 0 - 0 4 - 1

Kairat Almaty (KAZ) - (+) Hapoel Beer Sheva (ISR) 0 - 2 1 - 1

Viitorul Constanta (ROU) - (+) La Gantoise (BEL) 3 - 6 2 - 1

KuPS (FIN) - (+) Legia Varsovie (POL) 0 - 1 0 - 0

(+) Zarya Louhansk (UKR) - Podgorica (MNE) 3 - 1 1 - 0

(+) Universitatea Craiova (ROU) - Honved (HUN) 0 - 0 0 - 0 t.a.b.

Levski Sofia (BUL) - (+) AEK Larnaca (CYP) 0 - 3 0 - 4

Debrecen VSC (HUN) - (+) Torino (ITA) 0 - 3 1 - 4

BK Häcken (SWE) - (+) AZ Alkmaar (NED) 0 - 0 0 - 3

(+) Riga FC (LAT) - Piast Gliwice (POL) 2 - 3 2 - 1

FK Liepaja (LAT) - (+) IFK Norrköping (SWE) 0 - 2 0 - 1

(+) Malmö (SWE) - NK Domzale (SLO) 2 - 2 3 - 2

(+) Neftchi (AZE) - Arsenal Tula (RUS) 1 - 0 3 - 0

(+) Dinamo Tbilisi (GEO) - Qabala FK (AZE) 2 - 0 3 - 0

KÍ Klaksvík (FRO) - (+) Lucerne (SUI) 0 - 1 0 - 1

(+) Atromitos (GRE) - DAC Dunajská Streda (SVK) 2 - 1 3 - 2

Jablonec (CZE) - (+) Pyunik Erevan (ARM) 1 - 2 0 - 0

Maccabi Haïfa (ISR) - (+) Strasbourg (FRA) 1 - 3 2 - 1

AEL Limassol (CYP) - (+) Aris Salonique (GRE) 0 - 0 0 - 1

(+) FC Sheriff (MDA) - KF Partizani (ALB) 1 - 0 1 - 1

(+) Brøndby (DEN) - Lechia Gdansk (POL) 1 - 2 4 - 1 a.p.

Progrès Niederkorn (LUX) - (+) Glasgow Rangers (SCO) 0 - 2 0 - 0

(+) Ludogorets (BUL) - Valur Reykjavík (ISL) 1 - 1 4 - 0

Esbjerg fB (DEN) - (+) Shakhtyor (BLR) 0 - 2 0 - 0

Olimpija Ljubljana (SLO) - (+) Yeni Malatyaspor (TUR) 2 - 2 0 - 1

Gzira United (MLT) - (+) FK Ventspils (LAT) 0 - 4 2 - 2

Sturm Graz (AUT) - (+) Haugesund (NOR) 0 - 2 2 - 1

(+) Eintracht Francfort (GER) - Flora (EST) 2 - 1 2 - 1

(+) Steaua Bucarest (ROU) - Alashkert (ARM) 3 - 0 2 - 3

Osijek (CRO) - CSKA Sofia (BUL) 0 - 1 1 - 0 t.a.b.

(+) Aberdeen (SCO) - Chikhura Sachkhere (GEO) 1 - 1 5 - 0

Trnava (SVK) - (+) Lokomotiv Plovdiv (BUL) 0 - 2 3 - 1

(+) Linfield (NIR) - HB Tórshavn (FRO) 2 - 2 1 - 0

Crusaders (NIR) - (+) Wolverhampton (ENG) 0 - 2 1 - 4

(+) Vitoria Guimaraes (POR) - La Jeunesse (LUX) 1 - 0 4 - 0

(+) Partizan Belgrade (SRB) - Gap Connah's Quay (WAL) 1 - 0 3 - 0

Stjarnan (ISL) - (+) Espanyol Barcelone (ESP) 0 - 4 1 - 3