LIGUE EUROPA - Longtemps tenu en échec par un Karl-Johan Johnsson en état de grâce, Manchester United est malgré tout parvenu à arracher sa qualification pour les demies-finale ce lundi. C'est un penalty de Bruno Fernandes en prolongation qui a permis aux Red Devils de valider leur billet pour le dernier carré (1-0 a.p.), où ils retrouveront soit le FC Séville, soit Wolverhampton.

Copenhague y a cru le plus longtemps possible, mais Manchester United était trop fort. Emmenés en prolongation par un Karl-Johan Johnsson - ancien portier de Guingamp - en feu, les Red Devils ont fait la différence (1-0 a.p.) grâce à un but sur penalty de Bruno Fernandes, toujours aussi décisif avec les Mancuniens, qui verront les demi-finales. Ils y feront face soit à Wolverhampton soit au FC Séville, dimanche soir.

Ligue 1 Favetto-Bon, président délégué d'Angers, s'en va pour "raisons personnelles" IL Y A 4 HEURES

A 30 ans passé et alors qu’on l’avait laissé sur une fin d’aventure ratée avec Guingamp, Karl-Johan Johnsson a rappelé à tous qu’il en avait encore dans les gants. Et surtout à Manchester United, qui a bien cru que l’ancien de l’En Avant allait l’empêcher de marquer jusqu’au bout. Finalement, le portier au 1m88 aura été à l’image de son équipe : valeureux et méritant.

Bruno Fernandes, encore et toujours lui

Car les Danois, qui ont certes opposé un bloc compact et résistant à la meilleure attaque de la Ligue Europa, ont aussi eu pas mal d’occasion de réaliser un exploit, avec plusieurs situations chaudes, surtout en première période (13e, 17e). Mais le groupe de Stale Solbakken a été rattrapé par ses limites, alors que le club disputait le premier quart de finale de C3 de son Histoire. A savoir le réalisme qu’il faut dans ce genre de matches, avec beaucoup de situations de buts mais peu d’occasions franches.

Vainqueur de la compétition il y a trois ans, Manchester United n’a pas non plus donné l’exemple, jouant un peu de malchance avec deux buts refusés pour une position de hors-jeu (45e, 57e), et manquant souvent d’imagination et de vitesse dans les 30 derniers mètres adverse, à l’image d’un Marcus Rashford en petite forme.

Tandis que le chronomètre tournait, la pression mancunienne a été un peu plus intense, et Johnsson s’est alors illustré, multipliant les arrêts (84e, 93e, 105e+3, 105e+4). Il n’aura été seulement battu que par Bruno Fernandes, auteur d’un penalty plein de sang-froid, obtenu par un Martial qui a fait d’énormes différences en prolongation (1-0, 95e). Le septième but du Portugais en C3 cette saison. Sûrement celui qui vaut le plus cher, puisqu’il offre une place dans le dernier carré aux Red Devils. La dernière fois qu’ils étaient arrivé à ce stade, les Mancuniens avaient soulevé le trophée.

Manchester United celebrating Crédit: Getty Images

Ligue Europa Matches secs, 6 remplacements et Rennes : tout ce qu'il faut savoir sur le Final 8 HIER À 21:58