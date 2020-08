Pourquoi le titre est pour eux : Avant l’arrêt forcé des compétitions, Manchester United brillait par son inconstance et devait davantage ses succès continentaux à la relative faiblesse de ses adversaires qu’à une véritable maîtrise de son sujet. Mais Bruno Fernandes s’est vite adapté, Paul Pogba est revenu et la donne a radicalement changé. Après une fin de saison en boulet de canon en Premier League (3e), les Red Devils semblent parfaitement armés pour rafler une nouvelle Ligue Europa. Leur large succès à Linz en 8e aller (0-5) et la perspective d’un quart face à un adversaire sans référence à ce niveau (Copenhague ou Basaksehir) leur permet en outre d’aborder la suite avec sérénité.