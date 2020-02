Il y aura un match Italie-Espagne en 8es de finale de la Ligue Europa. Pendant que l'Inter Milan affrontera Getafe, tombeur de l'Ajax Amsterdam au tour précédent, l'AS Rome sera confrontée au FC Séville de son ex-directeur sportif Monchi. Le club lombard recevra à l'aller (12 mars), alors que celui romain se rendra du côté de l'Andalousie (19 mars).

De son côté, Manchester United a eu un tirage bien plus clément. Vainqueurs de l'édition 2017, les Red Devils affronteront le club autrichien du Linz ASK, dont c'est la première participation à ce stade de la compétition. Quant à l'Olympiakos, qui a éliminé Arsenal (2-2) jeudi au bout de la prolongation à Londres, il affrontera de nouveau un club anglais, Wolverhampton. Le dernier qualifié pour les huitièmes de finale, opposé à Bâle, sera connu vendredi soir : le 16e de finale retour entre Salzbourg et Francfort a été reporté d'une journée à cause de la météo jeudi, les Allemands étant en très bonne posture après leur succès à l'aller (4-1).

Le programme des huitièmes (aller le 12 mars, retour le 19):

Istanbul Basaksehir (TUR) - Copenhague (DEN)

Olympiakos (GRE) - Wolverhampton (ENG)

Glasgow Rangers (SCO) - Leverkusen (GER)

Wolfsburg (GER) - Shakhtar Donetsk (UKR)

Inter Milan (ITA) - Getafe (ESP)

Séville (ESP) - AS Rome (ITA)

Francfort (GER) ou Salzbourg (AUT) - Bâle (SUI)

Linz ASK (AUT) - Manchester United (ENG)