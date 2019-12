Si seulement Rennes avait montré un tel visage depuis le début de sa campagne européenne… Dominateurs et joueurs, les hommes de Julian Stéphan, qui n’avaient plus rien à perdre, ont totalement étouffé une pauvre équipe de la Lazio pour s’offrir une ultime victoire et sauver leur honneur en Ligue Europa (2-0). En face, l’équipe romaine, qui était pourtant dans l’obligation de gagner ce jeudi soir pour avoir une chance de sortir du groupe, n’a rien montré. Tout le contraire de Joris Gnagnon, auteur d’un joli doublé. Les deux équipes sont éliminées et laissent le Celtic Glasgow et les Roumains de Cluj continuer leur route en seizièmes de finale.

