Glasgow Rangers - Bayer Leverkusen : 1-3

Ibrox Park était la seule enceinte autorisée accueillir des spectateurs lors des rencontres de 21 heures et le public écossais a, comme à son habitude, créé une belle ambiance. Les Rangers, curieusement passifs dès l'entame de match, n'ont pourtant pas su en profiter et ont largement subi face à la maîtrise collective et au talent offensif des visiteurs allemands. Kai Havertz a logiquement ouvert le score sur un penalty concédé par George Edmunson (37e).

Malgré un visage plus entreprenant en seconde période, les hommes de Steven Gerrard ont encaissé un second but signé Charles Aranguiz (67e) avant de revenir au score grâce à une tête d'Edmunson (75e). Leon Bailey s'est chargé de tuer le suspense d'une belle petite frappe enroulée en fin de rencontre (88e) et le Bayer pourra sereinement envisager la manche retour après ce net succès, son troisième consécutif à l'extérieur sur la scène européenne.

Kai Havertz transforme un penalty lors de la rencontre Rangers - Bayer LeverkusenGetty Images

Olympiakos - Wolverhampton : 1-1

Les partenaires de Mathieu Valbuena s'en contenteront. D'abord volontaires sur leur pelouse, les joueurs de l'Olympiakos se sont vite retrouvés à dix quand l'arbitre français Clément Turpin a expulsé leur défenseur central portugais Ruben Semedo pour une grosse faute devant sa surface (29e). Ils ont cependant su rester à l'aise collectivement et ont continué à dominer des Wolves décevants.

Les hommes de Pedro Martins ont même réussi à ouvrir le score en début de seconde période grâce à l'ancien Caennais Youssef El-Arabi (54e). Wolverhampton s'est alors réveillé et a profité de sa supériorité numérique pour prendre le contrôle du ballon avant d'égaliser sur un coup franc dévié de Pedro Neto (67e). Les Wolves de Nuno Espirito Santo devront se montrer bien plus conquérants sur leur pelouse au match retour.

Wolfsburg - Shakhtar Donetsk : 1-2

Une histoire de penaltys manqués et une bonne affaire pour les Ukrainiens. Si le Shakhtar a vite pris les devants grâce à une tête de Junior Moraes (17e), il n'a pas réussi à faire le break dans la foulée car le gardien allemand Koen Casteels a stoppé le penalty de Viktor Kovalenko (22e).

Reboostés, les Loups se sont remis à l'endroit et ont obtenu un penalty à leur tour mais Wout Weghorst a glissé au moment de frapper et envoyé le ballon dans la tribune vide derrière la cage d'Andriy Piatov juste avant la pause (45e+2). Le club allemand a bien égalisé peu après la reprise sur une tête de John Brooks (48e) avant de retomber dans ses travers face à des visiteurs définitivement supérieurs techniquement.

D'une tête plongeante aux six mètres après un coup franc d'Alan Patrick venu s'écraser sur la transversale allemande (73e), Marcos Antonio a redonné un avantage logique aux Ukrainiens qui prennent une option pour la qualification en quarts de finale.