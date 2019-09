Damien Da Silva passera la nuit en observation. Le défenseur de Rennes a reçu un coup de coude lors du match nul de son équipe face au Celtic Glasgow jeudi au Roazhon Park, lors de la 1re journée de la Ligue Europa. "Damien a perdu brièvement connaissance, a indiqué son entraîneur Julien Stéphan. Mais la permissivité de (l'arbitre) ce soir a fait que le joueur lui ayant donné le coup de coude est resté sur le terrain."

Le joueur en question, Vakoun Issouf Bayo, entré en jeu à la 84e minute, a finalement été expulsé après un second carton jaune, suite à une faute sur Edouard Mendy, le gardien rennais.

Julien Stéphan a ajouté un peu plus tard que le protocole prévu en cas de perte de connaissance serait suivi par le club et que Damien Da Silva allait donc être surveillé de près à l'hôpital pendant les prochaines heures. "On a trois matches compliqués qui arrivent en championnat (Lille à domicile, puis Nantes et Marseille à l'extérieur), donc chaque minute compte pour récupérer de la fraîcheur", a conclu Julien Stéphan.