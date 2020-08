Moussa Diaby - Bayer Leverkusen vs. Glasgow Rangers

LIGUE EUROPA - Lui aussi, s'éclate en Allemagne. Unique buteur de la rencontre, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain Moussa Diaby a envoyé le Bayer Leverkusen en quarts de finale de la C3, aux dépens des Rangers (1-0). Le club allemand s'était déjà imposé à l'aller (1-3).

Le Bayer Leverkusen a bien fini le travail. Vainqueur du huitième de finale aller (3-1) à Glasgow voici cinq mois, le club allemand a validé son billet pour les quarts de finale de la Ligue Europa jeudi en l’emportant également en Allemagne sur la plus petite des marges (1-0) face aux Rangers. Pour une place dans le dernier carré, les joueurs de Peter Bosz auront l’honneur de défier l’Inter Milan.

Leverkusen a parfaitement maîtrisé le match et a vu l’ancien Parisien Moussa Diaby lui offrir la victoire à la 51e minute. Parti dans le dos de la défense écossaise, il a parfaitement enchaîné contrôle et frappe du droit pour inscrire le premier but européen de sa carrière. Déjà brillant à l’aller - il avait délivré une passe décisive -, le jeune attaquant semble s’être fait sa place au Bayer.

Ligue Europa Séville étouffe la Louve IL Y A UNE HEURE

Ligue Europa Séville étouffe la Louve IL Y A UNE HEURE