Le match des huitièmes de finale aller de Ligue Europa, Séville FC - AS Rome, se jouera à huis clos jeudi (19h) au stade Ramon Sanchez Pizjuan, en raison de l'épidémie de coronavirus, a annoncé le club espagnol dans un communiqué publié lundi. "La mesure a été approuvée par le Conseil inter-territorial du système national de santé, coordonné par le ministère de la Santé et le ministère de la Santé et des Familles", précise le communiqué, "afin de préserver la sécurité des supporters en contenant la propagation du COVID-19".

Mardi, un autre match, de Ligue des champions celui-ci, sera également disputé à huis clos sur le territoire espagnol : il opposera en huitièmes de finale retour Valence au club italien de l'Atalanta Bergame (21h) au stade de Mestalla. Un dernier bilan officiel faisait état lundi soir de 1 204 personnes infectées par le coronavirus et de 28 morts en Espagne.