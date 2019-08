"L'UEFA a estimé qu'un groupe de supporters des Rangers avait été coupable de comportement raciste, y compris des chants sectaires, lors du match contre St Joseph's (Gibraltar) à Ibrox le 18 juillet", ont expliqué les Rangers dans un communiqué. "Le club a demandé à plusieurs reprises à ces supporters de s'abstenir de se livrer à ce genre de comportement inacceptable. (...) Malheureusement, ces avertissements n'ont pas été entendus et les actes de cette minorité feront payer au club et à la majorité des bons et honnêtes supporters des Rangers une lourde sanction", ont-ils ajouté.

Le club écossais a demandé à ses supporters "incapables de se comporter de manière civilisée", de "rester à l'écart d'Ibrox et du club" : "Vous faites du mal aux Rangers et c'est quelque chose qu'un vrai supporter ne voudrait jamais faire", a-t-il insisté. Les hommes de Steven Gerrard ont décroché un match nul à l'aller, jeudi à Varsovie (0-0).