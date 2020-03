LASK - Manchester United : 0-5

Petit poucet de ces 8es de finale, le club de Linz, entraîné par Valérien Ismael, a perdu presque toutes ses illusions de poursuivre son aventure dans cette Ligue Europa. Dominés de bout en bout, menés au score, les Autrichiens ont sombré lors des dix dernières minutes, en encaissant trois nouveaux buts par Juan Mata (82e), Mason Greenwood (90e+2) puis Andreas Pereira (90e+3).

Auparavant, c'est Odion Ighalo, qui remplaçait Anthony Martial, blessé, à la pointe de l'attaque des Red Devils, qui avait concrétisé la supériorité anglaise d'une superbe frappe sous la barre (28e), alors que Daniel James a lui aussi pris part au festival mancunien avant l'heure de jeu (58e). Ce match a été marqué par une grande prestation de Bruno Fernandes.

Francfort - Bale : 0-3

Il n'y a pas eu photo entre le FC Bale et le demi-finaliste en titre de la Ligue Europa. Les coéquipiers de Kevin Trapp ont été largement dominés par une formation joueuse, devant des tribunes vides. Samuele Campo qui a inscrit un superbe coup franc (27e), avant de servir Kevin Bua pour le but du break (73e), a été l'homme du match, tandis que Fabian Frei a alourdi la marque en fin de rencontre (85e).

On aurait pu dire que Bale, équipe évoluant à l'extérieur, a pris un avantage décisif. Sauf que les Suisses joueront le match retour sur la même pelouse dans une semaine, les autorités suisses ayant refusé la tenue de la rencontre sur leur territoire.

Basaksehir - Copenhague : 1-0

Alors qu'à Francfort et à Linz, on a évolué devant des stades à huis clos, c'est à Istanbul, où le public turc était bien présent en tribunes, qu'on a le moins vibré. L'ancien Bordelais Enzo Crivelli, comme le reste de ses coéquipiers, se sont heurtés à une solide équipe de Copenhague, et les joueurs d'Okan Buruk ont longtemps fait preuve de maladresse à l'approche du but adverse, à l'image de cet énorme loupé de Demba Ba seul face aux cages danoises (76e).

Finalement, c'est sur un penalty en toute fin de rencontre (88e) que le capitaine de Basaksehir, Edin Visca, a donné l'avantage à son équipe. Les Turcs, qui réalisent déjà la meilleure performance de leur histoire en Ligue Europa, sont bien lancés pour rallier les quarts de finale.