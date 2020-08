LIGUE EUROPA - Matchs secs au lieu des habituels allers/retours, joueurs supplémentaires autorisés et jusqu'à cinq remplacements par match : à l'instar de la Ligue des champions, la Ligue Europa vivra un final inédit, du 10 au 21 août en Allemagne. Mode d'emploi d'une compétition que Rennes suivra avec la plus grande attention.

Matchs secs pour le "Final 8"

Quatre stades allemands (Duisbourg, Düsseldorf, Gelsenkirchen, Cologne) pour huit clubs: c'est le format inhabituel de cette fin de Ligue Europa, dont les quarts de finale débutent lundi. Deux 8es de finale, Inter Milan-Getafe et Séville-AS Rome, dont l'aller n'avait pas pu être joué en mars, ont déjà été joués mercredi et jeudi en Allemagne, respectivement à Gelsenkirchen et Duisbourg.

Les quarts et les demies se joueront au match sec, à élimination directe, l'UEFA ayant renoncé pour ce tournoi final au traditionnel format aller/retour. La finale, le 21 août, se jouera elle aussi en un match, comme chaque année en l'occurrence. Crise sanitaire oblige, les matches se joueront devant des gradins vides. "Le Comité exécutif de l'UEFA a jugé prudent de prendre la décision de faire jouer les matches UEFA à huis clos jusqu'à nouvel ordre", a indiqué l'instance début juillet.

Le stade de Gelsenkirchen pour Inter-Getafe Crédit: Getty Images

5 remplacements, voire 6 en prolongation

C'est la principale modification des règles: "Cinq remplacements seront autorisés pendant l'ensemble des matches restants de la saison 2019-2020, conformément aux amendements temporaires aux Lois du Jeu", a annoncé l'UEFA. Auparavant, les entraîneurs étaient autorisés à effectuer seulement trois remplacements au cours d'une rencontre, et un quatrième en prolongation. Mais le Board (Ifab), garant des lois du football, a autorisé l'augmentation de ce seuil à cinq remplacements, pour répondre à l'enchaînement des matches à la reprise et préserver la santé des joueurs.

En cas de prolongation, un sixième joueur pourra entrer en cours de jeu, soit plus de la moitié de l'équipe modifiable! Autre mesure: 23 joueurs pourront être inscrits sur la feuille de match au lieu de 18 auparavant lors de chaque rencontre (cette règle était déjà en place avant le coronavirus pour la finale).

Un quatrième arbitre effectue un changement Crédit: Getty Images

Des joueurs supplémentaires éligibles

Les équipes qualifiées ont pu inscrire pour la fin de la compétition des joueurs qui figuraient dans leur effectif au cours de la saison mais ne faisaient pas partie de la sélection de joueurs éligibles pour la C3. "Les équipes seront autorisées à inscrire trois nouveaux joueurs sur leur liste A pour la fin de la saison 2019-2020, à la condition que ces joueurs aient déjà été inscrits auprès du club et qualifiés pour jouer pour ce club au dernier délai d'inscription (à savoir le 3 février 2020 ou dans tous les cas pas plus tard que la date initiale des huitièmes de finale aller)", explique l'UEFA sur son site internet. Cette précision exclut la possibilité pour les clubs d'aligner des recrues fraîchement arrivées.

Rennes a un coup à jouer... sans jouer

Piteusement éliminé avec 4 points en phase de poules et à la dernière place de son groupe, Rennes regardera tout de même ce "Final 8" avec intérêt. Le club breton, qualifié pour les tours préliminaires de la Ligue des champions, sera en effet directement qualifié pour la phase de groupe si un club déjà qualifié pour la C1 via son championnat remporte la C3. Ils sont quatre dans ce cas de figure: Manchester United, l'Inter, le Séville FC et le Shakhtar Donetsk.

Julien Stéphan lors de Rennes-Lille / Ligue 1 2018-2019 Crédit: Getty Images

