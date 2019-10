Deux rouges, un penalty manqué et un gardien de 16 ans : la soirée cauchemar de Rennes

Deux cartons rouges, un penalty manqué et un dixième match sans victoire, le Stade Rennais a vécu une soirée cauchemar face à Cluj pour la troisième journée de la phase de poule de la Ligue Europa. Les hommes de Julien Stephan se sont inclinés à domicile face au champion de Roumanie (0-1). Ils ont été plombés par les expulsions d'Edouard Mendy et d'Eduardo Camavinga alors que M'Baye Niang a manqué un penalty pour égaliser. Les Bretons sont derniers de leur groupe avec un seul point pris en trois matches.

Deux mois. C'est le temps qu'il faut remonter pour retrouver trace d'une victoire rennaise toutes compétitions confondues. A l'époque, les Bretons enchaînaient un troisième succès en championnat sur la pelouse de Strasbourg (0-2). Depuis c'est la douche froide : plus aucun match remporté et face à Cluj, Rennes a bu le calice jusqu'à la lie.

A 16 ans, Bonet s'est retrouvé dans le grand bain et... a bu la tasse

Malgré une entame de rencontre tambour battant, l'exclusion dès la 5e minute de jeu de Mendy de retour de blessure a rapidement douché les espoirs bretons. Et ce d'autant plus qu'en l'absence du numéro 2 Romain Salin, également blessé, c'est Pepe Bonet (16 ans) qui a pris place dans les cages rennaises. C'est peu dire que le jeune gardien se souviendra de sa première apparition en professionnelle. A peine entré en jeu, il anticipe trop sur son côté ouvert et concède l'ouverture du score aux Roumains sur le coup franc tiré à la suite du carton rouge de Mendy (9e).

Puis en début de seconde période, il est à l'origine de l'expulsion de Camavinga. Le milieu rennais fauche Omrani qui partait au but après avoir intercepté une relance plein axe de Bonet (46e). A 10 contre 11 et mené au score, la mission s'annonçait compliquée pour le Stade Rennais d'autant plus après le penalty manqué de Niang (28e). A 9 contre 11, elle est devenue pratiquement impossible.

Les hommes de Julien Stephan ont pourtant poussé jusqu'au bout, ouvrant de plus en plus d'espaces et s'exposant aux contres roumains. Mais jamais ils n'ont paru être en mesure de se procurer la véritable occasion d'égaliser même quand Cluj s'est retrouvé à 10 après l'exclusion de Susic (83e). Dernier de son groupe avec 5 points de retard sur la première place qualificative, le Stade Rennais a vu son aventure européenne prendre un sérieux un coup avec cette soirée cauchemardesque.