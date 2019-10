Grosse désillusion pour le Stade Rennais. Alors qu'ils menaient logiquement après avoir dominé la rencontre, les joueurs de Julien Stéphan se sont inclinés face à la Lazio Rome (2-1), revigorée par l'entrée de Sergej Milinkovic-Savic et l'ouverture du score. Après deux journées, Rennes pointe à la 4e place de sa poule, avec un point, alors que le Celic Glasgow, vainqueur de Cluj (2-0), prend la tête du groupe E.

Le tournant de cette rencontre aura finalement été le premier but du match, inscrit par Jérémy Morel. Servi sur coup franc par Clément Grenier, le défenseur rennais a repris victorieusement de la tête pour valider le bon match des siens. Un but qui, croyait-on, allait enfoncer une équipe romaine d'abord moribonde et très imprécise collectivement (0-1, 55e). Au final, plutôt que de récompenser la bonne prestation des Bretons, solides jusqu'alors dans leur 5-3-2, habiles collectivement et joueurs, cela a réveillé les Biancocelesti.

Milinkovic-Savic a tout changé

Les joueurs de Simone Inzaghi, battus par Cluj lors du premier match, ont dès lors enfin affiché le visage d'une équipe qui avait besoin de points, fondant sur la cage d'Edouard Mendy. Et c'est Milinkovic-Savic, entré un peu après la pause (52e), qui a puni les Rouge et Noir. D'une frappe soudaine du gauche, dans la surface, il a tout d'abord remis les deux équipes à égalité (1-1, 64e).

Quelques minutes plus tard, c'est lui qui a déposé un centre parfait sur la tête d'Immobile - cinq buts en championnat cette saison - qui a ouvert son compteur en Ligue Europa en plaçant parfaitement son ballon (2-1, 75e). Vingt minutes pour donner beaucoup de regrets à Rennes, décidément incapable de conserver un résultat quand il frappe en premier et qui méritait beaucoup mieux.

Car l'arbitre de la rencontre, l'Ukrainien Serhiy Boiko, a oublié deux penalties en faveur du club français en première mi-temps. Le premier après une faute légère de Denis Vavro sur Flavien Tait (2e), puis suite à une main de Francesco Acerbi sur une passe de M'baye Niang vers Tait (22e). Eduardo Camavinga a également vu une des ses frappes passer tout près des buts de Thomas Strakosha (49e).

Clément Grenier, enfin, a manqué d'un rien le cadre sur une demi-volée à l'entrée de la surface (85e), alors que son équipe se démenait pour revenir. Derniers du groupe E, les Rennais n'ont désormais plus le choix et devront impérativement s'imposer à domicile face à Cluj au retour de la trêve internationale. Car sinon, le club breton, qui enchaîne sur un 7e match sans victoire, risque bien de ne pas retrouver les 16es de finale de Ligue Europa.