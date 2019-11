Ligue Europa

Proche d'une victoire primordiale, Saint-Étienne a finalement craqué et se complique la vie dans la course aux huitièmes de finale. Loin d'être impressionnants dans le jeu, les Stéphanois avaient pourtant fait le plus dur en menant 2-0 contre Oleksandriya à dix minutes du terme de la rencontre. Mais les coéquipiers de Stéphane Ruffier ont concédé deux buts évitables dans les derniers instants (2-2). Ce match nul final laisse donc un goût amer aux Verts qui, en cas de victoire, seraient revenus à hauteur de Wolfsburg à la deuxième place du groupe I.

Et pourtant, un succès stéphanois n'aurait pas forcément répondu à une implacable logique tant ils ont souffert une grande partie du match. S'ils ont bien débuté, les Verts ont commencé à se montrer fébriles en défense et ont concédé plusieurs actions chaudes, mais Stéphane Ruffier a été impérial face à Yevhen Banada (15e, 19e). Et c'est au milieu de ce temps fort ukrainien que Wahbi Khazri a obtenu et transformé un penalty à la suite d'une faute de Yuri Pankiv (1-0, 24e). Un but qui a eu pour effet de couper les jambes des joueurs d'Oleksandriya. Trop inoffensif, Saint-Étienne n'a pas su en profiter pour prendre le large.

A force de plier, les Verts ont rompu

La mi-temps n'a rien changé à la physionomie de la rencontre. Oleksandriya s'est montré le plus dangereux. Perrin et ses acolytes de la défense stéphanoise ont peiné et chaque dégagement amenait un nouveau danger dans la foulée. Sur un copié-collé de la première période, Mahdi Camara a doublé la mise en pleine domination adverse (2-0, 72e). Mais à force de plier, les joueurs de Claude Puel ont fini par rompre.

Bezborodko a repris un centre que Debuchy a dégagé sur Fofana pour réduire le score (2-1, 84e). Puis Ruffier a voulu se débrouiller tout seul et est sorti au-delà de ses six mètres pour repousser le ballon du poing. Zaderaka l'a récupéré à l'entrée de la surface avant d'envoyer sa reprise de volée dans la lucarne (2-2, 90e+1). Si Saint-Étienne est au bord de l'élimination, Oleksandriya, qui compte également trois points, l'est également.