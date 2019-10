Un premier point au goût d'inachevé pour les Verts. Après sa défaite initiale sur le terrain de La Gantoise (3-2), l'AS Saint-Etienne n'a pu faire mieux qu'un match nul face à Wolfsburg (1-1) jeudi soir, à Geoffroy-Guichard, lors de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue Europa. Les hommes de Ghislain Printant ouvrent donc leur compteur dans cette compétition mais pourront nourrir quelques regrets au regard des occasions obtenues dans une deuxième période totalement lâchée par les Allemands. L'ASSE est troisième du groupe I, alors que La Gantoise et Oleksandriya se sont également neutralisés dans l'autre match (1-1).

Dire que les Stéphanois ont nettement dominé cette rencontre serait faux. Mais le club du Forez a eu les cartouches pour faire basculer cette rencontre en sa faveur, au contraire de son adversaire, absent des débats après le retour des vestiaires. Dans un dernier quart d'heure dominé, la formation de Printant aurait pu profiter d'un but contre son camp de Marcel Tisserand sans la vigilance de Pavao Pervan (75e). Puis ce dernier s'est encore distingué en sortant de la main gauche une puissante frappe d'Arnaud Nordin, qui prenait la direction de la lucarne (94e).

Kolodziejczak buteur puis coupable

Sans compter sur cette ultime tête de Charles Abi sur le dernier centre de la rencontre (95e). Mais, malgré un bon de Nordin et une excellente entrée de Denis Bouanga, les Verts n'ont pas trouvé la faille. Reste que, durant les trois-quarts de la rencontre, les Stéphanois ont manqué d'idées dans la création, étant pénalisés pas quelques fautes techniques. Et, alors qu'ils avaient ouvert le score sur une frappe de Timothée Kolodziejczak (1-0, 13e), ils n'ont pas eu l'opportunité de gérer, étant rejoints dans la foulée sur une tête de William, oublié par… Kolodziejczak et Nordin (1-1, 15e).

Le reste du premier acte a été d'un ennui total, qu'une expulsion de Robert Beric pour un coup de coude aurait pu briser (40e). Mais l'arbitre a décidé de ne mettre qu'un jaune. Une décision discutable, comme le penalty qu'il semble avoir oublié de chaque côté en deuxième période. Invaincus cette saison, les Loups ramènent un point qui n'aura pas la même saveur que pour les Verts. A défaut d'avoir brillé, ces derniers auront au moins quelques points positifs sur lesquels s'appuyer avant le derby, dimanche (21h00). En attendant de savoir si ce match était le dernier de Ghislain Printant sur le banc stéphanois.