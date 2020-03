Au vu de la situation sanitaire actuelle en Italie et en Espagne, l'UEFA a privilégié le report des matches. Ainsi, les rencontres FC Séville-AS Rome et Inter Milan-Getafe, prévues jeudi et comptant pour les huitièmes de finale aller de Ligue Europa, se dérouleront à une date ultérieure. Cette décision a été prise alors que Getafe a déclaré ne pas vouloir jouer en Italie. Le club madrilène ne souhaite prendre aucun risque alors que le coronavirus sévit sévèrement de l'autre côté des Alpes.

Le président de Getafe, Angel Torres, a annoncé que son club ne se rendrait pas en Lombardie, assurant même être prêt à "perdre le match". "Nous avons demandé à l'UEFA de chercher une alternative à Milan. Nous ne voulons pas pénétrer dans un foyer du coronavirus, nous n'y sommes pas obligés", a affirmé le dirigeant madrilène dans une interview accordée à la radio Onda Cero.

Six matches de C3 maintenus pour l'instant

Concernant le match FC Séville-AS Rome, le report a été décidé alors que l'Espagne a interdit du 11 au 25 mars tous les "vols directs entre tout aéroport situé en Italie et tout aéroport situé en Espagne". A l'heure actuelle, les six autres rencontres de Ligue Europa (Istanbul Basaksehir - FC Copenhague, Glasgow Rangers-Leverkusen, Wolfsburg-Shakhtar Donetsk, Francfort-Bâle, Olympiakos - Wolverhampton, Linz ASK - Manchester United) ont été maintenues. Les deux derniers matches cités se joueront à huis clos. Mais au regard de la situation sanitaire, d'autres reports ou huis clos pourraient être annoncés dans les prochaines heures.