Strasbourg n'y est pas encore, mais il a fait un pas vers la qualification en phase de groupe de Ligue Europa. Le club alsacien s'est imposé à domicile face à Francfort (1-0), jeudi soir, en barrage aller, et pris date pour une qualification pour le tour principal de la compétition. Auteur d'un bon match, où il s'est d'abord montré le plus dangereux, avant de se montrer redoutable défensivement, le Racing continue de rêver d'Europe. Kevin Zohi, à nouveau buteur lors de ce barrage aller, a marqué le seul but de la soirée en première période (33e).

Plus d'informations à suivre...