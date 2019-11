Au terme d'un match qu'ils ont pourtant dominé, le Stade Rennais, comme à l'aller (0-1), s'est fait surprendre jeudi soir par Cluj après un but de Mario Rondon (87e) sur corner en toute fin de match. Cette réalisation scelle définitivement le sort des Bretons, derniers du groupe E avec un point et éliminés de la Ligue Europa, puisque dans le même temps le Celtic s'est imposé face à la Lazio (1-2) grâce à un but à la 95e minute de Ntcham.

