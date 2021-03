Le bon coup d'Arsenal

Arsenal a évité de justesse le piège tendu par l'Olympiakos. Bien lancés par un but magnifique de Martin Ødegaard (34e), les Gunners ont eu une nouvelle fois la mauvaise idée de se compliquer la tâche. Une erreur de relance et El-Arabi avait égalisé peu avant l'heure de jeu (58e).

Mais bien décidée à remettre de l'ordre dans tout ça, l'équipe de Mikel Arteta est (re)passée devant en toute fin de match grâce à un joli coup de tête de Gabriel (78e), avant d'enfoncer le clou sept minutes plus tard sur une énorme frappe lointaine d'Elneny. Bilan des courses : 1-3 et une sacrée option sur le passage en quarts.

Solide, la Roma

Douce et belle soirée pour l'AS Rome (3-0). Parfaitement entrés dans le match, les Giallorossi ont rapidement mené face au Shakhtar Donetsk après une magnifque action du trio Mkhitaryan-Pedro-Pellegrini, superbement conclue par l'international italien. En deuxième mi-temps, bien que malmenés par les Ukraniens, les Italiens ont fait le trou en cinq minutes : d'abord grâce à un joli slalom d'El Shaarawy, puis sur un coup de casque de Gianluca Mancini. Après avoir éliminé le Napoli, Grenade a battu Molde (2-0) et voit également les quarts de finale.

Tottenham a pu compter sur Kane

Tottenham n'a pas tremblé face au Dinamo Zagreb. L'équipe de José Mourinho a pu compter sur un Harry Kane des grands soirs, auteur d'un doublé (25e, 70e) et sorti ensuite par son entraîneur, en vue notamment du derby face à Arsenal ce week-end.

Harry Kane (Tottenham) Crédit: Getty Images

Manche aller parfaite pour l'Ajax

C’est une manche aller parfaite pour l’Ajax Amsterdam. Ultra dominateurs dans le jeu, les hommes d’Erik Ten Hag ont longtemps pêché dans la finition mais ont finalement réussi à trouver la faille à l’heure de jeu à la Johan Cruyff Arena. A la conclusion d’un joli mouvement, Davy Klaassen a nettoyé la lucarne de Guillaume Faivre à la 62e minute.

Mais l’Ajax voulait profiter de recevoir à l’aller pour se mettre un petit peu plus à l’abri. Alors, Neres et sa troupe ont continué de pousser et ont finalement été récompensés. Bien placé dans la surface sur offensive ajacide, Dusan Tadic a profité d’un ballon repoussé pour tromper à son tour Guillaume Faivre et doubler la mise. Brobbey y est également allé de son petit but et a donc permis à l’Ajax de prendre une belle option pour les quarts de finale.

Villarreal prend une sérieuse option

L’autre bonne opération de la soirée a été réalisée par Villarreal. En déplacement sur la pelouse du Dynamo Kiev pour ce huitième de finale aller, les hommes d’Unai Emery ont fait un grand pas vers la qualification en s’imposant deux buts à zéro. Pau Torres et Raul Albiol sont les deux buteurs de la soirée pour le sous-marin jaune.

L’autre huitième de finale aller du début de soirée opposait le Slavia Prague aux Rangers. Les champions d’Ecosse sont mal rentrés dans leur match et ont subi l’ouverture du score de Stanciu dès la 7e minute. Mais à dix minutes de la pause, Helander a permis aux hommes de Steven Gerrard de recoller au score. Derrière, personne n’a réussi à faire la différence, et les Rangers partent de Republique Tchèque avec un léger avantage grâce au but à l’extérieur inscrit jeudi soir.

