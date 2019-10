Puel : "J'ai passé l'âge de m'émoustiller pour un match de coupe d'Europe"

Changement de discours, changement de méthode. Cluade Puel a pris les commandes de l'ASSE depuis trois semaines et tout a déjà changé dans l'environnement stéphanois. "Tous les matches sont prioritaires et leur enchaînement implique beaucoup d'exigences", a-t-il insisté mercredi en conférence de presse. C'est d'autant plus vrai qu'un succès remettrait en selle l'équipe stéphanoise qui ne compte qu'un seul point après deux journées dans le groupe I, obtenu le 3 octobre contre Wolfsburg (1-1). Une qualification pour les 16e de finale reste malgré tout largement accessible. "J'ai passé l'âge de m'émoustiller pour un match de coupe d'Europe", sourit Puel.

"Je suis concentré. Nous sommes en retard en Ligue Europa comme nous pouvons l'être encore en championnat (9e). Il faut continuer à progresser et garder cet état d'esprit. C'est un match important dans lequel faut mettre les bons ingrédients (pour gagner)", insiste encore l'entraîneur de l'ASSE. En d'autres termes: discipline, rigueur et solidarité, des qualités à l'origine du redressement des Verts.

Claude Puel sur le banc de Saint-Etienne, 2019Getty Images

L'équipe ligérienne reste sur une série de trois succès de rang en L1, dont deux depuis l'arrivée de Claude Puel (58 ans), le 4 octobre. Les Stéphanois avaient gagné à Nîmes (0-1) avec son prédécesseur, Ghislain Printant, avant qu'il ne soit remercié au lendemain du résultat nul obtenu contre Wolfsburg. Depuis, Saint-Etienne a gagné le derby contre Lyon (1-0) puis à Bordeaux (0-1), à chaque fois dans les derniers instants, ce qui laisse transparaître des progrès dans la cohésion de l'équipe et son état d'esprit. "Le plus important est de jouer pour avoir la bonne récompense à la fin. La principale donnée, c'est de se concentrer sur notre jeu", souligne Claude Puel.

L'exigence de Puel

Celui-ci reste bien conscient que son équipe doit s'améliorer encore mais les résultats positifs contribuent à la confiance. "Nous ne maîtrisons pas encore nos matches. Il y a un long chemin à faire", prévient le technicien alors que ses joueurs semblent adhérer à son discours. "La méthode Puel ? Elle s'appuie beaucoup sur des détails tactiques. C'est un coach exigeant. Sur le terrain, nous avons plus de repères, nous sommes plus solidaires", admet l'attaquant Arnaud Nordin (21 ans), l'un des produits du centre de formation du club. "Nous savions qu'il avait l'habitude de faire jouer des jeunes. Nous avons pu le voir à Bordeaux. Nous avons envie de nous battre pour lui", assure-t-il.

Mais pour Puel, il n'y a pas de jeunes ou de moins jeunes pour former une équipe. "J'ai un groupe et j'essaie de connaître tous mes joueurs. Mon objectif est d'avoir à chaque fois un onze qui tienne la route. Il n'y a pas d'âge pour débuter un match", argumente-t-il. Et jeudi seule la victoire comptera. "La qualification ne se joue pas sur cette rencontre mais nous avons tous envie de gagner et de nous qualifier pour aller le plus loin possible", assure Arnaud Nordin.