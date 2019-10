Raphinha et l'ombre de Severino Lucas

L'étiquette n'est pas facile à porter. Surtout qu'il n'a rien demandé. Mais Raphinha doit maintenant vivre avec. Et assumer ces 21 millions d'euros mis sur la table par le Stade Rennais pour l'arracher au Sporting Portugal. Avec cette somme conséquente pour un club de L1 hors Paris, il est devenu le plus gros transfert de l'histoire du club breton avec Severino Lucas. L'ombre de son compatriote plane d'ailleurs sur lui. Avec une crainte pour tout supporter breton : qu'il devienne un couac comme l'autre recrue la plus onéreuse des Rouge et Noir.

Débarqué en 2000 sur les bords de la Vilaine, Severino Lucas était reparti quelques années plus tard par la plus petite porte possible. Il a laissé l'image d'un joli raté, qui a marqué le club breton pendant des années. Presque 20 ans après, Rennes a accepté de ressortir le chéquier dans les mêmes eaux pour un joueur offensif brésilien. Et pour le moment, Raphinha ne s'active pas vraiment pour chasser les fantômes.

Raphinha avec le Stade Rennais, 2019Getty Images

Des qualités certaines mais…

Recruté pour compenser le départ d'Ismaïla Sarr, l'ailier brésilien de 22 ans tarde à montrer son meilleur profil et l'étendue de ses qualités. Ses statistiques ne parlent ainsi pas pour lui : sept apparitions avec Rennes pour zéro but et zéro passe décisive. Mais il ne faut pas s'y arrêter. Bien souvent, les chiffres ne disent pas tout. Le problème, c'est que l'impression visuelle va dans le même sens.

Raphinha a des qualités certaines. De percussions. De dribbles. D'élimination. Cela se sent. Jusqu'à présent, il n'arrive cependant à le démontrer que trop rarement. Encore un peu frêle dans une L1 où les défenseurs peuvent se montrer physiques, il souffre dans les duels. Sur certaines actions, ses 58 kilos sur la balance sautent même aux yeux. Aujourd'hui, la déception accompagne ses premiers pas en Bretagne. Sa sortie dans les colonnes d'A Bola début octobre où il expliquait ne jamais avoir voulu quitter le Sporting n'a pas arrangé son image en Ille-et-Vilaine.

Le comparer à Severino Lucas est cependant prématuré. Il ne faut pas oublier qu'il découvre la L1 que depuis quelques semaines. Et dans une formation en plein doute après avoir laissé partir six joueurs de son équipe-type cet été, les conditions ne sont pas idéales pour lui permettre d'exprimer au mieux son potentiel. Surtout, il a encore le temps pour muscler son jeu, s'adapter au championnat et chasser les démons d'un ancien compatriote qui a traumatisé un club.