Strasbourg n’a pas loupé son premier match européen de la saison. Le Racing s’est imposé, à la Meinau (3-1), contre le Maccabi Haïfa et a pris une belle option sur la qualification pour le troisième tour. Pourtant, la rencontre n’avait pas débuté de la plus belle des manières pour les hommes de Thierry Laurey qui malgré leur domination ont pris un but à la 39e minute de jeu (Plakushchenko). C’était sans compter sur la volonté des vainqueurs de la Coupe de la Ligue qui ont obtenu un penalty à la 45e, converti par Ajorque. La peine fut double pour les Israéliens puisque Ayad Habashi, l’auteur de la faute, a été exclu.

Dès l’entame de la seconde mi-temps, le coaching de Laurey a fait la différence. A la 46e, Adrien Thomasson, entré à la pause, a doublé la marque pour le Racing. Difficile pour le Maccabi de se montrer dangereux, les Israéliens, réduits à dix, ont peiné à mettre le pied sur le ballon malgré un poteau en toute fin de match (90e+2). C’est Jonas Martin qui a enfoncé le clou à l’heure de jeu (62e). Lancé par Thomasson (encore lui), il a pénétré dans la surface et envoyer la balle dans les filets adverses du bout du pied. Le match retour aura lieu le jeudi 1er août et le Racing peut aborder son déplacement sereinement.