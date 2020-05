Un attaquant du Dynamo Kiev suspendu un an pour dopage

L'attaquant international ukrainien du Dynamo Kiev Artem Besedin, contrôlé positif à un stimulant lors d'une rencontre de Ligue Europa, a été suspendu un an par l'UEFA, a annoncé mardi l'instance européenne.

Artem Besedin, attaquant du Dynamo Kiev et contrôlé positif lors d'une rencontre de Ligue Europa, a été suspendu un an par l'UEFA. Besedin, 24 ans, avait été contrôlé positif au Fonturacetam, un stimulant figurant sur la liste des produits prohibés par l'Agence mondiale antidopage (AMA). Le contrôle avait eu lieu le 28 novembre 2019, à l'issue du match entre Malmö et le Dynamo Kiev, comptant pour la phase de groupes de la Ligue Europa et remporté 4 à 3 par les Suédois.

La suspension du joueur qui est définitive, celui-ci n'ayant pas fait appel, court jusqu'au 19 décembre 2020, a précisé l'UEFA. Au Dynamo Kiev depuis 2015, Besedin compte 13 sélections avec l'Ukraine.

