Un show Pépé sauve Arsenal

Cette fois-ci, Arsenal peut remercier Nicolas Pépé. Les Gunners, pilonnés par Guimarães, ont arraché la victoire face aux Portugais grâce à l'ancien Lillois, dont l'entrée en jeu (75e) a dynamité la rencontre. De deux missiles sur coup franc (80e et 90e+3), l'Ivoirien, en demi-teinte depuis son arrivée à Londres, a offert le succès à l'équipe d'Unai Emery qui a souffert pendant une grande partie du match.

Arsenal était même encore mené 2-1 jusqu'à dix minutes de la fin du temps réglementaire et le début du show Pépé. Cette victoire sur le fil permet au club londonien de conserver la tête du groupe (9 pts) et de rebondir après le revers à Sheffield lundi (1-0).

United assure, Jullien fait tomber la Lazio

De son côté, Manchester United a repris les commandes de son groupe (7 pts) au Partizan Belgrade grâce à un penalty transformé en Serbie par le Frenchy Anthony Martial (1-0), de retour de blessure depuis ce week-end et le derby contre Liverpool (1-1). Un troisième but cette saison pour l'ex-Monégasque en seulement cinq matches. Une des rares satisfactions de la soirée pour Manchester United, pas franchement convaincant. Coincé à la 14e place de Premier League, MU n'avait plus gagné à l'extérieur depuis sa qualification invraisemblable à Paris en 8e de finale retour de la Ligue des champions en mars (3-1).

En toute fin de match, l'AS Roma a elle concédé le nul sur sa pelouse contre Monchengladbach (1-1). Ce point permet cependant aux Romains de s'installer en tête du groupe. Dans le groupe du Stade Rennais, son rival romain a été surpris à Glasgow. C'est un but de l'ancien Toulousain Christopher Jullien qui a donné la victoire au Celtic à la 89e (2-1).