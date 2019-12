Une question d'honneur pour Rennes

Pour finir en beauté en Ligue Europa, Rennes devra battre un poids lourd du foot européen, actuellement troisième de Serie A. Mais l'entraîneur rennais Julien Stéphan peut-il prendre le risque de faire jouer ses cadres alors que son équipe est sur une bonne dynamique en L1 (trois victoires d'affilée) ? Il n'a, à vrai dire, pas vraiment le choix, car il y a un Lyon-Rennes au programme dimanche.

Alors même si Stéphan répète qu'il ne faut pas "galvauder" la C3, on peut s'attendre à une rotation de grande envergure, à commencer par les cages où Romain Salin portera le brassard, puisque le défenseur et capitaine Damien Da Silva ainsi que le portier titulaire Edouard Mendy seront ménagés. Comme les supporters ont toujours été au rendez-vous, malgré la série de défaites, Rennes souhaite leur offrir un match de haut niveau. C'est donc une chance pour des remplaçants qui n'ont pas encore eu beaucoup de temps de jeu cette saison.

"La Lazio, c'est autre chose, un autre niveau"

Mais la Lazio, comme le Celtic de Glasgow, leader du groupe E, "c'est autre chose, un autre niveau", souligne Stéphan. Et les Romains (3e, 6 pts) auront tout à perdre: derrière le Celtic (13 pts), qualifié, les Roumains de Cluj (2e, 9 pts) ont encore trois points d'avance. La Lazio mise donc sur une victoire du Celtic à Cluj, qui possédait début septembre le coefficient UEFA le plus modeste de tous les clubs engagés, et sur un succès à Rennes pour accéder aux 16es de finale.

La Lazio Rome pourra compter sur Ciro Immobile à Rennes.Getty Images

La Lazio vient de battre la Juve

Ne pas se qualifier serait une désillusion pour la Lazio, qui vient d'infliger à la Juventus sa première défaite de la saison (3-1 samedi) et compte dans ses rangs le meilleur buteur du Calcio, l'international Ciro Immobile (17 buts). Cela donne une idée de l'ampleur du défi à relever. Pour sauver l'honneur.