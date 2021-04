GRENADE - MANCHESTER UNITED 0-1 (30e): BUUUUT DE RASHFORD qui ouvre le score à Grenade. Maguire réalise une passe sublime tel un quaterback et lance Rashford de 40 mètres. L'attaquant anglais contrôle du pied avec finesses avant d'ajuster Rui Silva.

ARSENAL - SLAVIA PRAGUE 0-0 (27e): Incroyable raté de Saka qui avait provoqué le gardien du Slavia en duel sur sa droite dans un angle fermé, mais le Gunners ouvre trop son pied et son ballon fuit le cadre.

DINAMO ZAGREB - VILLAREAL 0-0 (25e): But refusé pour Zagreb !!! Les Croates avaient pourtant fait le plus dur par Orsic, mais Atiemwen était hors-jeu au départ de l'action.

ARSENAL - SLAVIA PRAGUE 0-0 (24e): Les Gunners obtiennent un coup-franc qui s'apparent à un corner. Saka donne à Gabriel qui s'était esseulé dans la surface mais sa tète est trop écrasée.

GRENADE - MANCHESTER UNITED 0-0 (19e): Rashford, convainc Fernandes de lui laisser l'opportunité de frapper sur coup-franc. Mais sa frappe audacieuse de 35 mètres manque le cadre. Malgré ce loupé, la domination des Red Devils devient écrasante.

Fernandes et Rashford Crédit: Getty Images

DINAMO ZAGREB - VILLAREAL 0-0 (16e): Premier corner pour Villareal. Moreno envoie un boulet de canon à l'entrée de la surface mais son ballon file dans les airs.

ARSENAL - SLAVIA PRAGUE 0-0 (13e): Grosse opportunité pour le Slavia dans la surface de récupération des Gunners. C'est logique, les joueurs Tchèques sont bien installés dans cette partie.

DINAMO ZAGREB - VILLAREAL 0-0 (11e): Troisième corner de suite pour Zagreb ! Le coup de tête de Téophile Catherine qui était monté en embuscade n'est pas cadré et Villareal se donne de l'air.

DINAMO ZAGREB - VILLAREAL 0-0 (8e): Première offensive pour Zagreb au Maksimir. Orsic provoque la défense espagnole mais se fait contrer. C'est brouillon mais très engagé en ce début de rencontre. Corner à venir pour les Croates.

AJAX AMSTERDAM - ROMA 0-0 (5e): L'Ajax qui domine obtient à suivre les deux premiers corners de cette rencontre. Les grands gabarits sont montés mais c'est manqué pour les Néerlandais qui se replient.

ARSENAL - SLAVIA PRAGUE 0-0 (4e): Première incursion pour Arsenal. Lacazette donne à Saka dans la profondeur mais la défense des Tchèques le repousse.

GRENADE - MANCHESTER UNITED 0-0 (2e): Les Andalous entament leur rencontre sans complexe en provoquant d'entrée de jeu la défense des Red Devils. Le petit poucet de cette Ligue Europa ne tremble pas.

ARSENAL - SLAVIA PRAGUE 0-0 (1e): Les Tchèques poussent en bloc d'entrée de jeu à l'Emirates Stadium.

21:00 C'est parti pour les 4 rencontres de ces quarts de finale allers de la Ligue Europa !

20:58 ARSENAL - SLAVIA PRAGUE: Les 22 acteurs de la rencontre pénètrent dans l'Emirates Stadium. Coup d'envoi imminent !

20:55 GRENADE - MANCHESTER UNITED: Statistique majuscule, Grenade deviendra ce soir la 11ème équipe espagnole à affronter Manchester United lors d'une compétition européenne.

20:45 DINAMO ZAGREB - VILLAREAL: L'équipe de Zagreb, dirigée par D.Krznar: Livakovic, Ademi (c), Lauritsen, Majer, Ristovski, Ivanusec, Théophile Catherine, Gvardiol, Atiemwen, Jakic, Orsic

20:40 DINAMO ZAGREB - VILLAREAL: Le 11 des sous-marins jaune, qui représenteront eux aussi l'Espagne ce soir face à Zagreb: Rulli, R.Albiol (c), Pau, Parejo, Gerard, Foyth, Bacca, Chukwueze, M.Trigueros, A.Pedraza, Capoue

20:35 SLAVIA PRAGUE: Le Slavia Prague aligne ce soir une composition en 4-1-4-1: Kolar; Boril, Zima, Holes, Bah; Hromada; Olayinka, Provod, Stanciu, Oscar; Sima

20:30 GRENADE - MANCHESTER UNITED L'équipe des Red Devils avec Maguire qui portera le brassard: De Gea, Lindelof, Maguire, Pogba, Rashford, Greenwood, B.Fernandes, James, Shaw, Wan-Bissaka, Mctominay

Paul Pogba sera attendu ce soir en Andalousie. Crédit: Getty Images

20:25 AJAX AMSTERDAM - AS ROME: Le squad de l'Ajax, mené par E.ten Hag: Scherpen, J.Timber, Alvarez, Klaasen, Neres, Gravenberch, Tadic, Rensch, Martinez, Tagliafico, Antony

20:20 AJAX AMSTERDAM - AS ROME: Le 11 des hommes de Paulo Fonseca: Pau Lopez, Mancini, Cristante, Ibanez, Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola, Pellegrini, Pedro, Dzeko

20:14 ARSENAL - SLAVIA PRAGUE La composition des Gunners avec Lacazette à la pointe de l'attaque: Leno, Bellerin, Holding, Gabriel, Cedric, Partey, Xhaka, Saka, Smith Rowe, Willian, Lacazette

Lacazette sera ce soir à la pointe de l'attaque pour les Gunners. Crédit: Getty Images

20:06 GRENADE - MANCHESTER UNITED La composition des Andalous vient de tomber: Rui Silva, Gonalons, Soldado, A. Puertas, C.Neva, Victor Diaz (c), Montoro J.M, Vallejo, Herrera, Domingos. D, Kenedy

20:03 ARSENAL - SLAVIA PRAGUE Ondrej Kudela, défenseur du Slavia Prague et accusé d'injure raciste par un joueur des Glasgow Rangers, ne sera pas du voyage à Arsenal jeudi en quart de finale de la Ligue Europa. Ce forfait prive de conséquence pratique la suspension pour "un match" décidée mardi par la commission disciplinaire de l'UEFA contre Kudela pour « mauvaise conduite », alors que l'enquête pour racisme se poursuit.

20:02 GRENADE - MANCHESTER UNITED Invité surprise de ces quarts de Ligue Europa, les Andalous de Grenade ont fait successivement tomber Napoli puis Möllde. Ils s’attaqueront ce soir à un défi démentiel : faire tomber le Manchester United de Paul Pogba et Marcus Rashford. Emmenés par Robert Soldado, 36 ans, les Espagnols croient en leur bonne étoile, malgré leurs 3 défaites consécutives en championnat, comme l’explique l’attaquant du Real à l’AFP.

20:00 AJAX AMSTERDAM - AS ROME Les Giallorossi de Paulo Fonseca sont les derniers rescapés transalpins des joutes continentales. A la peine dans le Championnat d’Italie avec une triste septième place, ils tenteront ce soir de se consoler en maintenant l’espoir de décrocher un trophée européen qui échappe aux clubs italiens depuis 2010.

19:50 Au programme : Grenade-Manchester United au stade de Los Carmenes, Arsenal-Slavia Prague à l’Emirates Stadium, Dinamo Zagreb- Villareal au Maksimir, et surtout, l’affiche de ces quarts de finale, Ajax Amsterdam- AS Rome à la Johan Cruijff Arena !

19:45 Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport.fr pour suivre en direct et en intégralité le multiplex de la phase aller des quarts de finale de la Ligue Europa. Les 4 matchs qui nous attendent ce soir débuteront à 21h !

