35 matches, 15 buts. Voici le maigre bilan de Pierre-Emerick Aubameyang cette saison, du moins à l’échelle de ce qu’il a réalisé depuis son arrivée à Arsenal en 2018. Entre pépins physiques et choix de Mikel Arteta, le buteur de 31 ans vit un exercice difficile, lui qui avait prolongé en septembre dernier pour devenir le joueur le mieux payé de l’histoire du club londonien. Dernier coup dur en date, et pas des moindres : l’ancien de Dortmund a contracté la malaria lors de son déplacement au Gabon fin mars, à l’occasion de la trêve internationale. Une épreuve particulièrement usante, comme il l’a confié jeudi devant la presse.

"Je me sentais un peu fatigué à mon retour (du Gabon), surtout contre Liverpool, mais je pensais que c’était seulement à cause du voyage", a d’abord expliqué celui qui a alors manqué quatre rencontres de rang. "Ensuite, je me suis senti très, très mal. Je pense que je n’avais jamais été aussi malade de ma vie, c’était très dur. Pendant trois jours, j’ai eu de la fièvre toute la journée et toute la nuit, non-stop". Voyant que le paracétamol ne faisait pas effet, "Aubam" s’est alors rendu à l’hôpital.

Ma famille a eu peur

"Je suis resté trois jours à l’hôpital, j’étais vraiment faible et je pense que j’ai perdu 4kg. C’était vraiment un mauvais moment, et je pense que ma famille a eu peur de me voir comme ça, a-t-il avoué. Après, j’ai eu un très bon traitement. Je suis chanceux de l’avoir traitée au bon moment parce que si vous ne traitez pas la malaria rapidement, vous pouvez avoir de gros problèmes".

L’attaquant des Gunners se sent désormais à "90%", comme il l’a confié aux journalistes. De quoi refaire le coup de son triplé contre Valence il y a deux ans, déjà en demi-finale retour ? C’est tout un club qui l’espère. Le principal intéressé, lui, est conscient d’une chose : "Ce sera l’un des matches les plus importants de ma carrière à Arsenal".

Pierre-Emerick Aubameyang Crédit: Getty Images

