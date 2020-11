Les premiers tickets pour les 16e de finale de la Ligue Europa sont tombés jeudi avec les qualifications d'Arsenal, Leicester, la Roma, Hoffenheim et le Slavia Prague lors de la 4e journée. Du côté des Gunners, il ne manquait qu'un petit point pour être qualifié pour le tour suivant. Mission accomplie pour les Londoniens qui ont disposé facilement de Molde. Battus (1-4) lors du match aller, les Norvégiens ont encaissé cette fois trois buts : Nicolas Pépé (50e), Reiss Nelson (55e) et Folarin Balogun (83e) en ont été les auteurs. Cette victoire (3-0) permet aux hommes de Mikel Arteta de ne plus être inquiétés à la tête du groupe B.

A noter aussi le carton de Tottenham contre les Bulgares de Ludogorets (4-0) avec les buts Carlos Vinícius (16e, 34e) Winks (63e) et Lucas Moura (73e). A 45 mètres du but adverses, Harry Winks a trouvé la lucarne opposée, pour ce qui sera peut-être le plus beau but de cette édition de Ligue Europa.