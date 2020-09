Le Milan AC a fait le boulot avec sérieux. Rarement inquiété sur la pelouse des Shamrock Rovers, les Rossoneri ont fait la différence grâce à des buts de Zlatan Ibrahimovic (23e) et Hakan Çalhanoğlu (67e). Le Suédois a marqué après un une-deux avec le second buteur du soir, qui a de son côté fait le break d’un beau plat du pied droit. La formation de Stefano Pioli affrontera les Norvégiens de Bodo/Glimt au troisième tour.

Parmi les autres têtes d’affiche de ces qualifications, Wolfsburg s’est amusé sur la pelouse de Kukesi (0-4), alors que Galatasaray et Copenhague ont aussi fait le boulot, respectivement sur les pelouses du Neftci Baku (1-3) et de Göteborg (1-2). Ca passe aussi facilement pour Grenade et les Rangers. En revanche, le BATE Borisov, régulièrement présent en Ligue des champions et présent en 16es de finale de Ligue Europa en 2019, a pris la porte sur le terrain du CSKA Sofia (2-0), après avoir manqué un penalty en début de match.