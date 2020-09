De son côté, Tottenham s'est imposé sur les terrain des Macédoniens de Shkendija (3-1). Erik Lamela, Son Heung-min et Harry Kane sont les buteurs. De son côté, Besiktas a été éliminé à domicile aux tirs au but face à Rio Ave (1-1 a.p., 2-4 aux t.a.b.), alors que Rostov a pris la porte face au Maccabi Haïfa (1-2).

Le PSV Eindhoven n'a fait qu'une bouchée du club slovène de Mura (5-1) grâce à sa génération 99. Malen et Gakpo, auteurs d'un doublé, et Mauro Junior, tous âgés de 21 ans, ont été les buteurs du soir. Les Ecossais du Celtic ont attendu la 90e minute et un but de Mohamed Elyounoussi pour décrocher leur qualification sur le terrain des Lettons de Riga. Succès plus aisé pour leurs rivaux des Rangers, vainqueurs 4-0 chez les Néerlandais de Willem II. Galatasaray, Wolfsburg, le Sporting Portugal, Copenhague, Bâle et Grenade figurent également parmi les qualifiés de la soirée.