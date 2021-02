Après les deux huitièmes de finale de Ligue des champions Mönchengladbach-City et Leipzig-Liverpool, tous les deux délocalisé à Budapest en raison du Covid-19, l'UEFA a annoncé un nouveau changement ce mardi. Mais cette fois du côté de la Ligue Europa. "L'UEFA confirme que le seizième de finale aller de l'UEFA Europa League entre la Real Sociedad de Fútbol et le Manchester United FC aura lieu au Juventus Stadium, à Turin (Italie). La date du match (18 février 2021) et l'heure du coup d'envoi (18h55) sont inchangées", a annoncé l'instance dans un communiqué.