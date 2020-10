Un finish à couper le souffle ! L'AC Milan a été à un cheveu de passer à la trappe à Rio Ave, arrachant la séance de tirs au but en égalisant à 2-2 dans les tous derniers instants de la prolongation, par un pénalty transformé par Hakan Çalhanoglu. Le club Lombard a ensuite gagné son ticket à l'issue d'une improbable séance de tirs aux buts (9-8). Au tour précédent déjà, contre la modeste équipe norvégienne de Glimt, le 5e de Serie A étaient passé tout près de l'élimination (3-2).

En Angleterre, la partie a été beaucoup plus facile pour les Spurs de Tottenham, qui n'ont fait qu'une bouchée du Maccabi Haïfa (7-2). Les Spurs ont livré un festival de buts avec notamment un triplé de Harry Kane, un doublé de Giovani Lo Celso, un but de Steven Bergwijn et un penalty de Dele Alli, devant les gradins vides du Tottenham Hotspur stadium.