Ondrej Kudela, défenseur du Slavia Prague et accusé d'injure raciste par un joueur des Glasgow Rangers, ne sera pas du voyage à Arsenal jeudi en quart de finale de la Ligue Europa. Ce forfait prive de conséquence pratique la suspension pour "un match" décidée mardi par la commission disciplinaire de l'UEFA contre Kudela pour "mauvaise conduite", alors que l'enquête pour racisme se poursuit.

Kudela est soupçonné d'avoir proféré des propos racistes à l'encontre du milieu de terrain des Glasgow Rangers Glen Kamara lors du huitième de finale le mois dernier à Ibrox Park. Le Slavia a nié ces accusations et porté plainte contre Kamara, qui aurait agressé Kudela à coups de poing dans le tunnel après le coup de sifflet final. La commission disciplinaire de l'UEFA a donc ouvert une double procédure: contre Kudela, pour "racisme" et "mauvaise conduite", mais également contre Kamara pour "mauvaise conduite", une catégorie assez large qui englobe protestations, insultes et agressions.

Ligue Europa Accusation de racisme lors de Rangers-Slavia, l'UEFA enquête 19/03/2021 À 15:45

Le club tchèque a précisé que son joueur souffrait d'une "contusion au nez et de fièvre" et prenait "des antibiotiques" après avoir été touché en sélection lors du match de qualification au Mondial contre le pays de Galles.

Ligue Europa Ajax - Roma en affiche, MU et Arsenal devront se méfier 19/03/2021 À 12:38