Festival de buts, hécatombe romaine et scénario renversant, ce match aller de la demi-finale de Ligue Europa était complètement fou. Après avoir été mené 1-2 à la mi-temps par l'AS Roma (buts d'Edin Dzeko et Lorenzo Pellegrini), malgré trois blessures chez les Italiens dont celle de leur gardien, Manchester United a écrasé la Louve (6-2), ce jeudi à Old Trafford. Bruno Fernandes (9e, 71e s.p.) et Edinson Cavani (48e, 64e) se sont tous deux offert un doublé, tandis que Paul Pogba (75e) et Mason Greenwood (86e) ont parachevé ce succès exceptionnel. Les Red Devils ont déjà un crampon et demi en finale de cette C3 édition 2021.

Trois blessés romains, dont le gardien

Il a fallu 45 minutes aux hommes d'Ole Gunnar Solskjaer pour réduire à néant les espoirs d'une Roma bien malheureuse. Après avoir perdu l'un de leurs meilleurs éléments, en la personne de Jordan Veretout, sorti sur blessure dès la 5e minute, les Romains ont également dû dire au revoir à leur gardien titulaire Pau Lopez (28e), mal retombé sur un arrêt, puis à Leonardo Spinazzola juste avant la mi-temps (38e). Mais malgré ces coups du sort, les joueurs de Paulo Fonseca sont rentrés au vestiaire avec un score inespéré de 1-2 en leur faveur.

De retour sur la pelouse, les Red Devils se sont alors métamorphosés. Emmenés par un trio de feu Pogba-Fernandes-Cavani, les Mancuniens ont fait pleuvoir les occasions (et les buts !) sur la cage du pauvre Antonio Mirante. A commencer par Edinson Cavani qui, sur une magnifique frappe en une touche expédiée dans la lucarne du portier italien, a égalisé dès la 48e minute (2-2). L'ancien Parisien s'est même offert un doublé en inscrivant son 12e but cette saison, en reprenant un ballon dévié par le gardien romain (64e, 3-2).

Bruno Fernandes au four et au moulin

Bruno Fernandes s'est également illustré par deux réalisations (9e et 71e), dont la seconde sur penalty, après une faute litigieuse de Smalling sur Cavani. Auteur de ses 4e et 5e buts en Ligue Europa cette saison, le Portugais ne s'est pas contenté de marquer. A la 75e minute, il a délivré un centre caviar sur la tête de Paul Pogba pour porter la marque à 5-2. Totalement hors du coup, les Italiens ont subi chaque phase offensive des Red Devils, qui ont multiplié les contres en seconde période pour finir le match à 20 tirs au total (contre 5 pour la Roma). Mason Greenwood a justement fini le travail en contre-attaque (86e, 6-2), quelques minutes après son entrée en jeu.

Un renversement spectaculaire et assez inattendu après la première période, lors de laquelle l'AS Rome avait fait preuve d'une efficacité clinique. Avec seulement deux tirs tentés, les Romains s'étaient montrés d'une précision extrême. D'abord sur un penalty de Pellegrini après une main de Pogba dans la surface (15e, 1-1), puis grâce à un but de Dzeko, qui avait profité d'une erreur de la défense mancunienne (33e, 1-2) pour permettre aux siens de passer devant au terme du premier acte. Mais la métamorphose des Anglais par la suite n'a laissé aucune chance aux Romains au retour des vestiaires. Ce succès permet à Man U d'entrevoir grandement la finale, avant même le match retour dans la capitale italienne le 6 mai.

