Ligue Europa

Nice dit quasiment adieu à l’Europe. Encore battu par le Slavia Prague (1-3), les Aiglons sont en très mauvaise posture dans le groupe C. Voire au bord du précipice. Car le Slavia et le Bayer Leverkusen comptent désormais neuf points et Nice "seulement" trois. Les Niçois doivent donc remporter leur deux derniers matches (dont remonter un handicap de quatre buts contre Leverkusen) et espérer une victoire de Prague en Allemagne. Tout en récupérant la différence particulière sur le Bayer. Battu 6-2 lors du match aller face aux Allemands, il faudrait un miracle pour rejoindre les seizièmes de finale.