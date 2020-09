La fin du rêve pour Reims. Battus aux tirs au but par le club Hongrois de Fehérvar (0-0, 4-1 t.a.b), anciennement Vidéoton, les Rémois ne verront pas la phase de groupe de la Ligue Europa, et passeront donc au moins une 58e année sans Coupe d’Europe. Un dénouement cruel pour le club champenois mais pas totalement illogique, les tricolores ayant livré une partie bien terne auparavant.

On a peu à peu senti que ce match se jouerait à la loterie des tirs aux buts. Car les deux équipes, si elles ont bien fait tourner le ballon, ne se sont créées que très peu d’occasions dans cette partie. Et les premières mèches ont été allumées par le club hongrois, dynamisé par son autre tricolore, et ex-international Espoirs, Lyes Houri. Précis sur coup de pied arrêté, il a été l’auteur des seules frappes dangereuses de Fehérvar dans le premier acte (24e, 30e). Longtemps, la plus belle occasion rémoise aura été une frappe de Zeneli en pleine surface, contrée par la défense adverse (20e).