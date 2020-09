Recroquevillés dans les derniers mètres pendant les ultimes moments de la rencontre, les Champenois auraient pu mettre un second et dernier but sur une contre attaque de Kaj Sierhuis, qui a vu sa frappe en bout de course terminer sur le poteau. L'essentiel est là pour Reims, à qui il ne reste que deux rencontres à gagner pour rejoindre la phase de groupe de la Ligue Europa, et ainsi continuer d’écrire son histoire européenne.