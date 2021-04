Comme on se retrouve ! Passé sans gloire sur le banc d'Arsenal entre 2018 et 2019, Unai Emery a sans doute une petite revanche à prendre sur le destin... mais aussi sur la Ligue Europa, compétition où il avait perdu en finale avec le club londonien en 2019 (4-1 contre Chelsea) après ses trois sacres sévillans. "Je garde d'excellents souvenirs de mon séjour d'un an et quatre-cinq mois à Arsenal", a déclaré l'ancien entraîneur du Paris SG sur le site Internet de l'UEFA avant la demi-finale aller de Ligue Europa. "On a vécu de grands moments ensemble sur le terrain. Mais je vais devoir mettre de côté mes sentiments pour Arsenal, et mettre toute mon énergie pour faire en sorte que le Sous-Marin jaune prenne le dessus."

Rebond à Villarreal

Evincé par les Gunners le 29 novembre 2019, Emery (49 ans) a rebondi à Villarreal, au nord de Valence (est de l'Espagne), en juillet 2020, après huit mois sans exercer. Au Paris Saint-Germain (2016-2018), Emery a certes remporté sept trophées, dont le titre de champion de France en 2018. Mais il reste l'entraîneur qui dirigeait le PSG lors de l'humiliante "remontada" contre le FC Barcelone en 8e de finale retour de Ligue des champions en 2017 (4-0, 1-6).

Et à Arsenal, le Basque a été embauché avec la lourde mission de succéder au légendaire entraîneur français Arsène Wenger, qui avait passé 22 ans sur le banc des Gunners... mais il n'a duré qu'une saison et demie. Ces ratés sportifs semblent néanmoins derrière lui: de retour en Espagne, ce bourreau de travail connu pour son sens de la psychologie a hissé le "Sous-marin jaune" à une provisoire 7e place en Liga, et l'a surtout guidé vers une incroyable série sur le plan continental: en douze matches de Ligue Europa cette saison, ses hommes ont totalisé onze victoires et un nul (1-1 sur la pelouse du Maccabi Tel-Aviv, le 26 novembre).

Face à Arteta

Globe-trotter du football (il est également passé par le Spartak Moscou en 2012), Emery pourrait rejoindre en mai des légendes telles que José Mourinho, Alex Ferguson ou Nereo Rocco, entraîneurs à avoir soulevé quatre trophées européens majeurs (Ligue des champions, Ligue Europa ou la défunte Coupe des Coupes), une longueur derrière le record de Giovanni Trapattoni et ses cinq trophées (une C1, une C2, trois C3).

Mais avant cela, il faudra dompter l'Arsenal d'un autre technicien basque, son compatriote Mikel Arteta. "Arteta a posé sa patte sur les choses. Dans la manière dont ils jouent, c'est très facile de reconnaître qu'il a ramené cette tradition d'un jeu attrayant à Arsenal. Il est très apprécié dans le club. Il a joué sous les ordres d'Arsène Wenger, donc je suis sûr qu'il peut appliquer tout ce qu'il a appris à l'époque. Je crois que c'est un bon mariage : Arteta-Arsenal, Arsenal-Arteta", a confié Emery à l'UEFA.

Les retrouvailles promettent d'être alléchantes entre les deux formations, qui ont leurs propres fantômes à chasser. La dernière fois que Villarreal et Arsenal se sont rencontrés, c'était en demi-finale de la Ligue des champions 2006: les Anglais l'avaient emporté (1-0, 0-0), avant d'échouer 2-1 en finale face au FC Barcelone de Ronaldinho et Samuel Eto'o.

