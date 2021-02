Délocalisations en série pour les prochaines échéances de Ligue des champions et Ligue Europa. Ce vendredi, deux nouveaux 16es de finale de C3 ont été déplacés en raison des restrictions liées au Covid-19 : Wolfsberg-Tottenham et Arsenal-Benfica. Concernant le prermier, il se déroulera le 18 février, à 18h55, à la Puskás Aréna de Budapest. Pour le deuxième, dont l'aller avait déjà été déplacé au Stadio Olimpico de Rome, le retour se déroulera au Stadio Georgios Karaiskakis, au Pirée (Grèce). "La date du match (25 février 2021) et l'heure du coup d'envoi (18h55) sont inchangées", précise l'UEFA.