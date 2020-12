Fragilisé par un épouvantable mois de novembre, Patrick Vieira doit prouver qu'il reste l'homme de la situation jeudi lors de la réception du Bayer Leverkusen en Ligue Europa, une compétition dont les Aiglons sont déjà quasiment éliminés. Sauf miracle absolu, les Niçois feront leurs adieux à la C3 dès ce jeudi et la 5e journée. Car seul un succès par au moins quatre buts d'écart leur laisserait un espoir de qualification, et il serait infime.

Deux revers en C3 ont fait mal face au Slavia Prague (3-2 et 3-1), mais moins sans doute que ceux subis en championnat devant le voisin Monaco (2-1) puis dimanche en point d'orgue face à la lanterne rouge Dijon (3-1), qui n'avait jusqu'alors pas gagné un match. Au pied du podium de Ligue 1 le 1er novembre après sa victoire à Angers, l'OGCN a plongé au 11e rang (avec 1 match en retard à jouer à Marseille) et a quasiment dit adieu à ses ambitions de 16e de finale sur la scène européenne : la chute est vertigineuse. " Je suis en train de faire ma troisième saison. Chaque année, il y a eu des moments compliqués. On a toujours trouvé la force tous ensemble pour retourner la situation ", a pourtant assuré Vieira.

Patrick Vieira, dont le contrat expire en fin de saison, n'a pas non plus cherché d'excuses, dont certaines auraient pourtant été recevables comme la grave blessure de Dante ou l'avalanche de cas de Covid qui a frappé le club. Mais après le désastreux spectacle proposé face à Dijon, lui et ses hommes doivent montrer contre Leverkusen qu'ils sont capables de reprendre le bon chemin. "On a fait un match catastrophique dont on a honte... Ce n'est pas le coach qui joue. Ses consignes sont claires", a reconnu le néo-capitaine Pierre Lees-Melou.