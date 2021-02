Arsenal s'est fait peur. Même très peur. Mais au final, les Gunners se sont extirpés d'un piège parfaitement tendu par Benfica. Et presque gagnant. Après le match nul à l'aller au Stadio Olimpico de Rome (2-2), mais considéré comme le match à domicile des Portugais, l'équipe de Mikel Arteta a pourtant parfaitement entamé son seizième de finale retour grâce à un but de Pierre-Emerick Aubameyang (21e). Mais pas de quoi stopper les Lisboètes, entreprenants et capables de revenir au score juste avant la mi-temps par l'intermédiaire de Diogo Gonçalves.