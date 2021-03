José Mourinho pourra-t-il résister à cette terrible déconvenue ? A la surprise générale, Tottenham a été éliminé par le Dinamo Zagreb (3-0) ce jeudi en huitièmes de finale de Ligue Europa. Et pourtant, le Special One avait aligné ses joueurs phares : Hugo Lloris, Dele Alli, Moussa Sissoko, Lucas, Erik Lamela ou Harry Kane. Mais cela n'a pas suffi et la tempête couve déjà du côté de Londres, où la presse anglaise va s'en donner à coeur joie.

Orsic, un triplé qui vaut de l'or

Une semaine après l'avoir emporté (0-2), Tottenham pouvait logiquement espérer se qualifier avant le coup d'envoi de la rencontre. Mais les hommes de José Mourinho ont été rejoints sur le terrain du Dinamo Zagreb de Mislav Orsic, le véritable homme du match. L'ailier gauche international croate (5 sélections) a lancé les hostilités à l'heure de jeu (62e) d'une frappe enroulée splendide à l'entrée de la surface qui n'a laissé aucune chance à Hugo Lloris. Le gardien français a été battu une seconde fois à la 82e, encore par Mislav Orsic, à la conclusion d'une action collective. Le Croate a finalement crucifié Tottenham à la 107e minute.

Les Spurs, apathiques, ont cependant tenté de réagir avant la prolongation. Les joueurs londoniens ont même cru à la qualification, mais Kévin Théophile-Catherine, qui évolue à Zagreb depuis 2018, a stoppé le ballon sur sa ligne. En prolongation, Harry Kane a eu une occasion d'assurer l'essentiel mais la défense croate a dégagé in-extremis.

L'autre club anglais aligné ce jeudi, Arsenal, s'est également incliné. Après sa large victoire à l'aller en Grèce (3-1), les joueurs de Mikel Arteta auraient pu se mettre à l'abri rapidement. Au lieu de cela, les Gunners ont laisser espérer l'Olympiakos en concédant un but de Youssef El-Arabi (51e), qui avait scellé l'élimination d'Arsenal la saison passée en C3. Même si la manière n'a pas été au rendez-vous en fin de match, le club londonien a réussi à valider son ticket pour les quarts de finale.

Jamais dans son histoire, Grenade, n'avait atteint ce stade de la compétition. C'est désormais fait. Les Espagnols ont pourtant été inquiétés ce jeudi soir à Molde. Les Andalous (ndlr : qui s'étaient imposés à l'aller 2-0) ont concédé l'ouverture du score. Les Norvégiens ont longtemps cru emmener leur adversaire en prolongation, mais le but de Roberto Soldado (72e) a éteint tous leurs espoirs, malgré un dernier but inscrit en fin de rencontre (2-1). Large vainqueur à domicile la semaine passée (3-0), la Roma a elle confirmé sur la pelouse du Shakhtar Donetsk grâce à un doublé de Borja Mayoral.

