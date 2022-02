Xavi n'a pas été entendu. L'entraîneur du Barça avait appelé les supporters blaugranas à ne pas siffler Ousmane Dembélé. C'était il y a dix jours, à l'issue de la victoire face à l'Atlético de Madrid. Le Français n'était pas entré en jeu, mais le public avait conspué le nom de l'ailier tricolore à l'annonce des remplaçants. Dix jours plus tard, Dembélé a foulé la pelouse du Camp Nou pour la première fois en 2022. Il a remplacé Adama Traoré à la 65e minute. Et il a reçu une bordée de sifflets assourdissante descendue des tribunes.

Les supporters barcelonais ne semblaient pas lui avoir accordé leur pardon après un mercato d'hiver qui a creusé un fossé entre le joueur et son public. Dembélé, acheté pour 140 millions d'euros à l'été 2017, a refusé de prolonger un contrat qui expire en juin prochain. L'international tricolore a également refusé d'être transféré malgré les avances de quelques clubs, notamment Tottenham. Il quittera probablement le club catalan au terme d'un parcours décevant, et sans lui rapporter le moindre euro. Au grand dam des fans catalans qui le lui ont fait savoir.

De l'impact à défaut d'être décisif

Les sifflets à son entrée en jeu se sont poursuivis sur les premières prises de balle du Français. C'était parti pour durer jusqu'à la fin du match. Mais ils ont rapidement été remplacés par des encouragements et des applaudissements, avant même que Dembélé réussisse ses premiers coups d'éclats sur la pelouse. L'ancien Rennais n'a pas tardé à se signaler. Toujours volontaire et disponible, il ne s'est pas caché une seule seconde, tentant tout son possible pour permettre au Barça d'arracher la victoire face à Naples.

Il n'a pas été loin de parvenir à ses fins. Dembélé a fait régulièrement la différence sur son côté droit et s'est trouvé impliqué dans la plupart des occasions barcelonaises en fin de match, à l'image d'un crochet suivi d'un centre parfait qu'aucun de ses partenaires n'a pu reprendre devant le but. Il a su apporter à l'attaque du Barça cette capacité à changer de rythme qui lui avait le plus souvent fait défaut jusque-là dans cette rencontre. Il n'a pas été décisif. Mais le joueur de 24 ans a donné un impact remarqué à la formation de Xavi.

"Je ne sais pas à quel point il sera affecté"

L'ailier barcelonais n'a plus été sifflé. Reste à savoir s'il oubliera l'accueil franchement hostile que le Camp Nou lui avait réservé. "Je ne sais pas à quel point il sera affecté, a reconnu Gerard Piqué au micro de Movistar. Les gens sont libres de manifester leur mécontentement, mais il faut qu'ils sachent que quand ils sifflent pendant qu'on joue, ça ne fait pas du bien à l'équipe. Je comprends qu'il y ait des gens qui se soient sentis dérangés, mais dans ce cas on aimerait qu'ils se manifestent à la fin du match, et qu'ils soient derrière nous durant 90 minutes auparavant. Pour nous, c'est important, c'est vital qu'il n'y ait pas de sifflets. Le fait de ne pas les savoir avec nous, ça fait mal".

Le Barça a surtout souffert d'une maladresse incarnée par le pauvre Ferran Torres contre Naples. Mais sa prestation collective reste globalement encourageante pour la suite d'une compétition qui représente désormais un objectif majeur pour l'institution blaugrana. Dembélé a montré qu'il était capable d'apporter sa pierre à l'édifice. Xavi n'y a pas été insensible. "Ousmane a réussi des dribbles, il est à l'origine d'une action qui a failli finir en but... il a du caractère, a-t-il souligné en conférence de presse. Et les sifflets se sont transformés en applaudissements. Je crois que c'est ce qu'il faut retenir". L'entraîneur barcelonais a fini par être entendu.

