28 mai 2019 - 17 novembre 2021. Ci-gît le nouvel OL. Celui d'une gouvernance réinventée, celui incarné par Juninho sur l’aspect sportif avec un Jean-Michel Aulas en retrait. Deux ans et demi d’une fausse révolution où le Brésilien n’a jamais semblé en mesure de prendre ou de revendiquer le pouvoir. Alors que Lyon traverse une crise sportive réelle, c’est aussi en coulisses que la reconstruction doit se faire. Au fond, le départ acté de son directeur sportif affaiblit toutes les parties de la pyramide imaginée par JMA. Et donc le club dans son ensemble.

Juninho : place jamais trouvée et CV à modifier

Quel héritage laisse-t-il derrière lui ? Des trouvailles qu’il s’est chargé d’aller signer (Bruno Guimaraes ou Paqueta par exemple) et l’idée que le costume n’était pas forcément taillé pour lui. Rare dans les médias, loué pour sa bienveillance et son intégrité au club, "Juni" n’a pas tant changé du joueur magnifique qu'il fut. Il a sincèrement cru à son tandem avec Sylvinho avant d’en sortir finalement abîmé et délégitimer quelques semaines après son intronisation.

L’arrivée de Rudi Garcia portait davantage la marque de Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot que la sienne et les relations entre les deux se sont rapidement détériorées . La nomination du second comme "directeur du football" à l’été 2020 et l’arrivée d’un Bruno Cheyrou avec qui les relations ont été fraîches ont sapé son autorité et l’ont privé d’un pouvoir étendu qu’il pensait inhérent à sa fonction.

Juninho, le constat d’échec : “Il n’a jamais eu les pleins pouvoirs ni les épaules pour le poste”

Cet été, l’arrivée de Peter Bosz et certains choix sportifs (sanction de Marcelo ou Paqueta) semblaient pourtant l’avoir remis au centre du jeu. C’était sans compter sur une lassitude réelle qui semble l’avoir gagnée au fur et à mesure de perdre des arbitrages, comme lors de sa demande récente d'obtenir des renforts pour l'épauler

Alors, Juninho a préféré renoncer plutôt que de s'imposer. Proche des joueurs et du coach, il a prouvé que son avenir personnel passait davantage par le terrain que par les dossiers. Son image auprès des supporters semble intacte mais son CV ne pourra se targuer d’une réussite exceptionnelle dans cet habit de directeur sportif dans un club aussi politique que l’OL.

Peter Bosz : un allié perdu et un point d’interrogation XXL

Il n’avait franchement pas besoin de ça. Déjà fragilisé par la dynamique actuelle de l’OL, douzième de Ligue 1, Peter Bosz perd un allié précieux dans sa volonté de changer les choses à Lyon. Entre les deux, la relation semblait fluide et le coach savait pouvoir compter sur son directeur sportif pour se faire le relais auprès des joueurs.

Le Néerlandais se retrouve donc seul à incarner l’avenir sportif de Lyon à court-terme alors que des questions en interne se multiplient quant à sa capacité à obtenir de ses joueurs ce qu’il clame devant les médias. Encore largement soutenu par son groupe, le Néerlandais espère pouvoir ressortir de la crise sportive par le haut, avec des résultats et du jeu. Sous contrat jusqu'en 2023, il sait que son salut ne passera que par là. Car Juninho ne sera plus là pour plaider sa cause.

Jean-Michel Aulas : Deux ans et demi de perdu

Ses larmes de mai 2019 étaient sincères. Au moment d’introniser Juninho dans son nouveau costume, Jean-Michel Aulas voyait là, sans doute, l’occasion de se désengager progressivement de l’œuvre de sa vie, au moins dans son fonctionnement au quotidien. "J'ai essayé de faire en sorte de convaincre Juninho, qui était extrêmement consentant pour revenir dix ans après à l'Olympique lyonnais, et je voudrais du fond du cœur le remercier... Parce que ça change beaucoup de choses dans le développement de ce que nous souhaitons faire, exposait alors Aulas. Et donc il a fallu construire autour de ce qu'il représente une organisation sportive. Il va prendre la direction sportive, et, dans cette perspective-là, je lui ai demandé de nous proposer ce qui lui paraissait le plus homogène, le plus cohérent pour le poste d'entraîneur. Donc j'ai beaucoup de plaisir à vous présenter Sylvinho".

La suite, vous la connaissez. Les débuts catastrophiques du Brésilien et ceux hésitants de Juninho dans son nouveau costume forcent Aulas à redescendre dans l’arène bien plus tôt que prévu. Le choix de Rudi Garcia, qu’il aime imputer à son directeur sportif, portait pourtant sa marque et le reste ne fut qu’une succession de non-dits. Sans vraiment intervenir dans les querelles de ses lieutenants, JMA a donc laissé la situation se résoudre d’elle-même : Vincent Ponsot, homme de dossiers, qui prend de l’ampleur et Juninho, homme de terrain, qui prend du champ.

Deux ans et demi après sa volonté de prendre du recul, le revoilà au front pour désigner le successeur de Juninho à ce poste stratégique, à ferrailler à nouveau publiquement pour que l’OL ne se retrouve pas sanctionné sportivement après les évènements face à l'OM et à devoir assumer une crise institutionnelle autant que sportive. Après le départ de Bruno Genesio, il espérait pouvoir prendre de la hauteur. Il a de nouveau les mains dans le cambouis.

Les joueurs : Relais et conseiller envolé

La crise institutionnelle peut-elle nourrir la sportive ? Peter Bosz ne l’espère sans doute pas, lui qui a refusé de s’exprimer sur le dossier en conférence de presse, tout comme Moussa Dembélé. Une manière de sacraliser le sportif et préserver ce qui peut l’être. Le départ de Juninho ne va pas influencer directement les performances des stars lyonnaises mais pourrait, là encore fragiliser, la position de certains.

Visiblement attaché à son directeur sportif, Bruno Guimaraes espérait encore à voix ouverte une autre issue que le départ de Juninho il y a quelques jours. Le constat est sans doute similaire pour Lucas Paqueta. Plus qu’un directeur sportif, le Brésilien était un conseiller apprécié de certains joueurs, un mentor sur lequel ils pouvaient se reposer, comme l’expliquait la sentinelle de l’OL révélant le rôle prépondérant de Juni dans son retour au meilleur niveau.

A court-terme, pas sûr que l'incidence soit réelle. A plus long-terme, l’affirmation semble plus osée. Si d’aventure des clubs plus huppés (et surtout européens chaque année) viennent toquer à la porte cet été pour Paqueta ou Guimaraes , quels arguments pourraient opposer l’OL ? La corde sentimentale que représentait Juninho a disparu. Et si certains pouvaient rêver d’une colonne vertébrale où figureraient les deux Brésiliens pour les années à venir, ce scénario a pris du plomb dans l’aile.

