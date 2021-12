Les supporters phocéens n’en feront pas des cauchemars. Mais tout de même : Bamba Dieng a manqué une occasion immense ce jeudi, dans le temps additionnel, lors du succès marseillais face au Lokomotiv Moscou au Vélodrome (1-0) . Succès qui permet aux hommes de Jorge Sampaoli de ne pas quitter la scène européenne cette saison.

En conférence de presse, le technicien argentin a regretté le manque de précision de ses joueurs, dans le dernier geste. "On doit beaucoup s'améliorer dans la finition pour continuer à progresser. Si on avait été meilleurs dans ce domaine, on se serait qualifiés facilement", a-t-il estimé en conférence de presse. Qualifiés pour les huitièmes de finale de la C3, et non "seulement" pour les barrages de la C4, entend-il par là.

"On a besoin de l'efficacité de Milik"

On a été supérieurs, comme on l'avait déjà été à Moscou et dans presque tous les matches de Ligue Europa. Mais ça nous arrive aussi en championnat de gagner de peu alors qu'on est supérieurs, ajoute Sampaoli. (...) On doit retrouver tranquillité et efficacité dans ces moments où on domine nettement." Une statistique illustre son propos : Marseille présente la pire différence entre ses buts marqués (6) et ses "expected goals" (10,9) en Ligue Europa cette saison. ", ajoute Sampaoli. (...)."

Dans son effectif, il a un attaquant susceptible de remédier à cela. Mais il ne joue pas tout le temps et n'est pas à la hauteur de son standing. C'est Arkadiusz Milik. L'avant centre polonais a inscrit le but de la victoire ce jeudi, de la tête sur corner. Un déclic ? Le coach de l'OM l'espère : "On a besoin de l'efficacité de Milik. Son but nous a fait du bien. C'est un joueur international, qui a apporté beaucoup au club, on a toujours confiance en lui et ce but va lui faire du bien."

Le soulagement d'Arkadiusz Milik buteur avec l'OM face au Lokomotiv Moscou Crédit: Getty Images

